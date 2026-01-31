Myke Towers vuelve a Buenos Aires con un show único: los detalles

El show en Tecnópolis lo encuentra en un gran momento creativo, impulsado por el lanzamiento de Island Boyz, su nuevo álbum, donde explora una vibra más fresca, caribeña y veraniega, sin perder su esencia urbana. El disco fue recibido con entusiasmo por sus fans, destacando su sonido relajado y esa conexión natural que lo caracteriza en redes y en vivo.