Myke Towers vuelve a Buenos Aires con un show único: los detalles
El reconocido cantante regresa a Argentina para protagonizar una noche cargada de trap y reggaetón.
Con una carrera en ascenso constante y una proyección internacional imparable, Myke Towers se consolidó como una de las voces más fuertes del trap y reggaetón latino. Dueño de un estilo propio y una presencia escénica que enciende cada escenario, vuelve a Argentina con un espectáculo de nivel mundial, repasando sus grandes hits y las canciones que marcan su presente artístico.
El show en Tecnópolis lo encuentra en un gran momento creativo, impulsado por el lanzamiento de Island Boyz, su nuevo álbum, donde explora una vibra más fresca, caribeña y veraniega, sin perder su esencia urbana. El disco fue recibido con entusiasmo por sus fans, destacando su sonido relajado y esa conexión natural que lo caracteriza en redes y en vivo.
LALA, La Falda, Diosa, Adivino y las nuevas canciones de Island Boyz formarán parte de un repertorio que acumula millones de reproducciones y confirma a Myke Towers como uno de los artistas más escuchados y queridos del momento.
Una noche para vivir la potencia, el carisma y el talento de uno de los grandes referentes de la música urbana actual.
Cómo y cuándo comprar las entradas
La cita para vivir una noche única llena de reggaetón y trap está pactada para el próximo 19 de abril en tecnópolis, donde el artista promete hacer vibrar, tal como lo hizo en el 2024, Buenos Aires.
Entradas a la venta desde el viernes 30 a las 12hs, pre venta exclusiva con Banco Galicia, la venta general se lanza el sábado 20 de enero a las 12hs. Ambas opciones con el beneficio de 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa Crédito Banco Galicia. Entradas disponibles en: www.linke-arte.com
INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Evento apto para todo público.
- Menores a partir de 3 años pueden ingresar con entrada.
- Menores de 16 años deben ingresar acompañados por un adulto responsable.
