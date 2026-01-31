Cosquín 2026 vive su octava luna: grilla completa y cómo seguir el festival en vivo
Este sábado 31 de enero, la Plaza Próspero Molina vuelve a llenarse de folklore en una noche cargada de historia, figuras consagradas y nuevos talentos.
El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 atraviesa uno de sus momentos más esperados con la llegada de la octava luna, este sábado 31 de enero. En su 66ª edición, el histórico encuentro reafirma su lugar como uno de los grandes acontecimientos culturales del país, con miles de personas reunidas en la ciudad cordobesa para celebrar la música popular argentina.
Desde el sábado 24 de enero, la Plaza Próspero Molina se convirtió nuevamente en el corazón del folklore, recibiendo noche tras noche a artistas de renombre y a nuevas voces que mantienen viva la tradición. La jornada de hoy no será la excepción y promete emociones fuertes sobre el escenario mayor.
Cuál es la grilla de este sábado para Cosquín
La programación de este sábado incluye la presentación de Juntos, la Leyenda Continúa, con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, además de Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado —revelación del Cosquín 2025—, Pablo Lozano y Adrián Maggi. El gran momento de la noche llegará de la mano de Soledad Pastorutti, que celebrará tres décadas desde su primera aparición en este mismo escenario, un aniversario cargado de simbolismo para el festival.
Como marca la tradición, el cierre estará a cargo de la clásica Cacharpaya, un encuentro colectivo de músicos y cantores que despide la luna con un clima de camaradería y celebración, sello inconfundible de Cosquín.
Cómo ver en vivo Cosquín 2026
Para quienes no puedan asistir de manera presencial, el festival puede seguirse en vivo y de forma online a través del canal oficial de YouTube del evento, con transmisión completa y sin cortes. Además, la octava luna se emite por Canal 10 de Córdoba, desde las 21:00, y por la TV Pública, que comenzará su cobertura a partir de las 22:00 horas.
