Cosquín 2026 vive su octava luna: grilla completa y cómo seguir el festival en vivo

Embed - Aquí Cosquín on Instagram: "¡Vengan a ver el milagro! Cuando la música encuentra su gente, pasan estas cosas ♥ La Séptima Luna se vivió entre baile, abrazos y un canto compartido que fue creciendo canción tras canción. Cosquín volvió a regalar una noche donde la fiesta y la emoción caminaron juntas. " View this post on Instagram

Cuál es la grilla de este sábado para Cosquín

La programación de este sábado incluye la presentación de Juntos, la Leyenda Continúa, con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, además de Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado —revelación del Cosquín 2025—, Pablo Lozano y Adrián Maggi. El gran momento de la noche llegará de la mano de Soledad Pastorutti, que celebrará tres décadas desde su primera aparición en este mismo escenario, un aniversario cargado de simbolismo para el festival.