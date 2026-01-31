Maluma y Kany García se unieron para lanzar "1+1": escuchalo acá

Desde la salida de Kany García de una finca rural durante la hora dorada hasta la ceremonia casi folclórica de Maluma despidiéndola, el video nos sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa.

El momento culminante muestra a Kany disfrutando de un desayuno paisa mientras Maluma y su equipo preparan una lonchera tradicional, simbolizando la ecuación final: comida hecha con amor y entregada con orgullo.