La imagen que habría incomodado a Martín Redrado en pleno juicio con Luciana Salazar

Qué había dicho Luciana Salazar

Meses atrás, Luciana Salazar decidió hacer públicas numerosas pruebas y dar entrevistas en las que explicó su versión de los hechos. En una charla con TN Central, la modelo relató con detalle los tratamientos de fertilidad que, según afirmó, realizó junto a Redrado, tanto en Argentina como en el exterior. “Nosotros fuimos a muchas instituciones de fertilidad, acá en Argentina y en el exterior. ¿Y por qué vas a un instituto de fertilización si vos no querés ser padre? Esa es una pregunta que le hago a todos”, sostuvo en aquella oportunidad.

En ese mismo testimonio, Salazar enumeró viajes, consultas médicas y procedimientos vinculados a la congelación de óvulos y al alquiler de vientre. “Tenemos varias causas en varios fueros, y en uno se mandó a pedir a Estados Unidos todo el informe de la clínica donde fuimos juntos, donde se hizo el tratamiento de congelación de óvulos y de todo lo que es el alquiler de vientre. Ahí fuimos juntos y es Martín quien le habla al médico del alquiler”, afirmó, reforzando su postura de que el proyecto fue compartido como pareja.

image

Para la modelo, estos antecedentes resultan claves para contradecir las declaraciones públicas de Redrado sobre su rol en la llegada de Matilda. “Hicimos todo ese tratamiento juntos, o sea, si vos no querés tener un hijo, no querés tener un hijo nunca. Nosotros nos hicimos exámenes, nos hicimos un montón de cosas”, concluyó.

Mientras el proceso judicial avanza, este tipo de versiones vuelve a poner el foco en la dimensión personal del conflicto y en las estrategias que cada parte estaría dispuesta a utilizar para sostener su posición ante la Justicia.