Alerta por la salud de Rocío Marengo en las últimas semanas de embarazo: por qué la internaron
Paula Varela reveló que la modelo tuvo que ser asistida en plena etapa final de su embarazo, un episodio que encendió las alarmas de sus seguidores.
Rocío Marengo atraviesa horas de seguimiento médico después de haber sido internada mientras transita las últimas semanas de su embarazo. La información salió a la luz durante la emisión del viernes de Intrusos (América), cuando Paula Varela compartió lo ocurrido y brindó precisiones sobre el estado de la actriz.
Según relató la panelista, se puso en contacto con Rocío apenas conoció la noticia para saber cómo estaba afrontando la situación. Aunque el contexto generó inquietud, Marengo respondió con serenidad y dejó en claro que el bebé se encuentra en buen desarrollo: con 33 semanas de gestación, ya alcanza los 2,450 kilos, un dato que suma tranquilidad en medio de un cuadro que llevó al equipo médico a extremar cuidados.
"Me habló para llevar tranquilidad. Vieron cositas que le preocuparon, está en el Otamendi. Ya todo está yendo bien por ahora”, explicó Paula al reproducir el mensaje que le envió Rocío. Sobre el cierre del ciclo, la periodista amplió la información para que el público entendiera por qué se resolvió su internación preventiva.
Durante estas horas, Marengo está acompañada en forma constante por su pareja, Eduardo Fort, cuyo sostén se volvió clave en este tramo, especialmente porque la actriz reconoció que la maternidad por primera vez la tiene particularmente sensible. “Me dijo que se asusta por ser primeriza pero que está tranquila”, añadió Varela ante la audiencia.
No es la primera vez que la modelo enfrenta un episodio que la obliga a suspender su rutina. Un mes atrás debió guardar reposo absoluto por una complicación menor, algo que en su rol de madre primeriza también le generó angustia. “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”, había contado entonces Marengo, dejando en evidencia la mezcla de ilusión y nerviosismo con la que transita este camino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario