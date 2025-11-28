Alerta por la salud de Rocío Marengo en las últimas semanas de embarazo: por qué la internaron

No es la primera vez que la modelo enfrenta un episodio que la obliga a suspender su rutina. Un mes atrás debió guardar reposo absoluto por una complicación menor, algo que en su rol de madre primeriza también le generó angustia. “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”, había contado entonces Marengo, dejando en evidencia la mezcla de ilusión y nerviosismo con la que transita este camino.