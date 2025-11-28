El hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa rompió el silencio tras su internación: "Vergüenza eterna"
Luca Martin decidió despejar dudas y llevar alivio a quienes siguieron de cerca su estado, después de que una imagen suya en encendiera las alarmas.
Días atrás,Luca Martin había inquietado a todos cuando publicó una foto tomado de la mano con Pablo Echarri desde una cama de hospital, acompañada por una referencia a un episodio “vergonzoso”. En aquel momento, evitó entrar en detalles y apenas dejó caer un comentario cargado de ironía: “Foto de ayer (25 de noviembre). Tuve un dolor en la espalda, me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna”.
Luego intentó calmar la ola de preocupación que él mismo había desatado: “Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse”.
Aunque su padre, Matías Martin, ya había transmitido tranquilidad, el joven –que actualmente integra el elenco de Sex– aprovechó su presencia en All Access para explayarse sobre lo sucedido y despejar cualquier especulación.
Allí contó que la situación lo tomó por sorpresa justo antes de salir al aire: “Estaba a cinco minutos de comenzar el programa y justo estaba mirando el celular caminando, levanté la cabeza, miré a los conductores, a los productores y sentí que no podía respirar, me quedé sin aire”, relató ante la consulta.
Según explicó, no se trató de nada grave, aunque admite que la imagen desde la clínica contribuyó a generar un clima de alarma que no esperaba: “Eso fue todo lo que pasó, no fue grave. Pero como subí una foto con mi padrastro en la clínica y todos se asustaron un montón. Es mi culpa por postear la foto, creo que ahí planteé un poco la oportunidad de que la gente opine y que se preocupe, que está bien, lo aprecio mucho, pero todo lo que se generó alrededor, fue un montón”, reflexionó.
En el tramo final, también se refirió a la reacción de sus padres, quienes recibieron una catarata de mensajes intentando averiguar qué había ocurrido con él: “Es lindo que se preocupen, pero lo que no es lindo es que tus viejos te digan ‘che, me están escribiendo todos preguntándome qué te pasó’”, contó entre risas sobre lo que le transmitieron Dupláa y Martin tras el episodio.
