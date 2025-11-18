John Fort apuntó contra su tío Eduardo: "No terminó el secundario; dejen de glorificarlo como gran empresario"

La figura de Eduardo, sin embargo, volvió a ser el eje central de sus críticas. Esta vez, John buscó aportar contexto histórico sobre la forma en que su tío llegó a ocupar su rol actual dentro de la compañía. “Mi abuelo no designó a Eduardo para que siga con la fábrica, mi abuelo se murió de un día para el otro y Eduardo no pisó la fábrica hasta los 35/40 años”, explicó, antes de sumar un cuestionamiento más directo sobre la imagen que, según él, se construyó alrededor de su tío. “Aparte no terminó el secundario, así que dejen de glorificarlo como gran empresario porque no lo es”, disparó sin filtros.