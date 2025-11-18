John Fort apuntó contra su tío Eduardo: "No terminó el secundario; dejen de glorificarlo como gran empresario"
Uno de los herederos volvió a encender la interna familiar al profundizar sus críticas contra la pareja de Rocio Marengo y cuestionar su rol al frente de Felfort,
La interna familiar de los Fort volvió a quedar expuesta luego de que John decidiera retomar públicamente el debate en torno al presente de Felfort y el rol que ocupa su tío, Eduardo Fort, dentro de la estructura empresarial. Después de la fuerte repercusión que generó su testimonio junto a su hermano Thomas en A la Tarde, el joven reapareció en el programa de Karina Mazzocco para ampliar sus dichos y profundizar en la trama que rodea al histórico negocio chocolatero.
Durante esta nueva intervención, John detalló cómo fueron las reacciones entre los herederos tras sus primeras declaraciones y reveló que no todos tomaron distancia. Según contó, uno de sus primos decidió acompañarlo en su postura y se lo hizo saber de inmediato. “Con el único que hablé fue con Felipe. Me escribió él, me dijo que estuvimos bien y que nos apoya”, comentó, destacando la madurez con la que —asegura— su familiar está enfrentando las dinámicas internas. En ese sentido, agregó: “Va creciendo y se va dando cuenta de los problemas de la fábrica y las internas familiares”.
En paralelo, John aprovechó la entrevista para desmentir versiones que volvieron a circular tras el estallido mediático. Con un tono firme, apuntó a un viejo mito que durante años se asoció al funcionamiento de la fábrica. “Quiero aclarar que es una bolud… el arma en el huevo de pascua, no existe y no pasó”, sostuvo, intentando cerrar definitivamente ese capítulo.
La figura de Eduardo, sin embargo, volvió a ser el eje central de sus críticas. Esta vez, John buscó aportar contexto histórico sobre la forma en que su tío llegó a ocupar su rol actual dentro de la compañía. “Mi abuelo no designó a Eduardo para que siga con la fábrica, mi abuelo se murió de un día para el otro y Eduardo no pisó la fábrica hasta los 35/40 años”, explicó, antes de sumar un cuestionamiento más directo sobre la imagen que, según él, se construyó alrededor de su tío. “Aparte no terminó el secundario, así que dejen de glorificarlo como gran empresario porque no lo es”, disparó sin filtros.
La situación actual de Felfort también apareció en la charla, aunque John evitó dar precisiones que pudieran comprometerlo legalmente. Aun así, dejó entrever su mirada respecto al estado financiero de la firma. “No te paso la facturación anual desde que Eduardo es presidente porque me parece que me meto en problemas legales, pero bueno… en picada”, insinuó, alimentando las dudas sobre el rumbo económico de la empresa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario