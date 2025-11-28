Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 30 de noviembre en El Trece
La nieta de Mirtha Legrand compartirá su tradicional almuerzo con figuras del espectáculo, la política y el deporte, en una emisión llena de diversidad y actualidad.
El domingo 23 de noviembre, desde las 13:45 horas, los espectadores podrán sintonizar El Trece para una nueva edición de "Almorzando con Juana". La actriz y presentadora Juana Viale se sentará a la mesa para guiar una conversación que promete ser entretenida, humana y variada, siguiendo su característico estilo relajado y lleno de curiosidad.
El ciclo, heredero del icónico formato familiar de Mirtha Legrand, se ha afianzado como una cita obligada de los domingos al mediodía, donde la nieta de la diva mantiene la tradición aportando una impronta personal y fresca.
La producción ha confirmado ya a las cinco personalidades que compartirán la jornada. A diferencia de programas anteriores centrados en la política o la coyuntura, esta emisión buscará deliberadamente un registro más íntimo y cotidiano. Se espera que haya amplios segmentos dedicados a historias personales, el arte, los desafíos de vida y la reflexión. En resumen, la mesa de Juana se vestirá de gala para ofrecer un espacio de diálogo que privilegiará las emociones y la cercanía con el público.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 30 de noviembre
Una de las invitadas del mediodía dominical será Natalia Carulias, reconocida actriz, humorista y guionista argentina, considerada una de las figuras pioneras del stand up femenino en el país. También estará presente el actor Alberto Ajaka que, además de ser ganador de un premio Martín Fierro, ha brillado en telenovelas como "Guapas".
Por otro lado, se sentará en la mesa de Juana Viale el dramaturgo, coreógrafo y director de escena Ricky Pashkus, así como también lo hará Mateo Sujatovich, conocido por ser el líder y la persona detrás de la banda Conociendo Rusia.
Finalmente, asistirá el periodista Daniel Gómez Rinaldi, quien esta semana protagonizó un verdadero susto, tras desmayarse en un móvil en vivo al aire de Los Profesionales de Siempre, el ciclo que conduce Flor de la V en El Nueve.
