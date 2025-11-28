Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 30 de noviembre en El Trece

La producción ha confirmado ya a las cinco personalidades que compartirán la jornada. A diferencia de programas anteriores centrados en la política o la coyuntura, esta emisión buscará deliberadamente un registro más íntimo y cotidiano. Se espera que haya amplios segmentos dedicados a historias personales, el arte, los desafíos de vida y la reflexión. En resumen, la mesa de Juana se vestirá de gala para ofrecer un espacio de diálogo que privilegiará las emociones y la cercanía con el público.