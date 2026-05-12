La Delio Valdez redobla la apuesta y confirma su regreso a Buenos Aires con una nueva gira
La reconocida orquesta anunció una nueva etapa en su recorrido artístico con presentaciones en Argentina, Latinoamérica y Europa.
Después de un arranque de año marcado por shows con localidades agotadas, La Delio Valdez confirmó uno de los anuncios más esperados por su público: el lanzamiento oficial de su Gira de Teatros 2026, un nuevo tramo de conciertos que la llevará por distintas ciudades del país y también por escenarios internacionales.
Dentro de este nuevo recorrido, una de las fechas más importantes será el próximo 22 de agosto, cuando la banda vuelva a subirse al escenario del Teatro Gran Rex, en una noche que promete repasar los clásicos de su repertorio y mostrar el presente artístico de una de las propuestas más convocantes de la música popular argentina.
El anuncio llega después del gran impacto que generaron sus recientes presentaciones en C Art Media, donde agotaron ambas funciones y reafirmaron el vínculo cada vez más fuerte con su audiencia.
Además de su paso por Buenos Aires, la gira ya tiene fechas confirmadas en distintas ciudades del interior, incluyendo Mendoza y Junín, mientras se esperan nuevos anuncios en otras plazas del país.
En paralelo, la orquesta continuará expandiendo su presencia internacional con un tour que la llevará por países como Perú, Chile, España, Francia y Alemania, consolidando un presente artístico de proyección global.
Las entradas para su show en el Gran Rex estarán disponibles a partir de este miércoles 12 de mayo.
Este nuevo capítulo encuentra a La Delio Valdez en uno de los momentos más sólidos de su historia. Con una identidad sonora que combina raíces latinoamericanas, compromiso artístico y una conexión cada vez más fuerte con distintas generaciones, la banda sigue ampliando fronteras sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno dentro y fuera de la escena nacional.
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