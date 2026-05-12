La Delio Valdez redobla la apuesta y confirma su regreso a Buenos Aires con una nueva gira

En paralelo, la orquesta continuará expandiendo su presencia internacional con un tour que la llevará por países como Perú, Chile, España, Francia y Alemania, consolidando un presente artístico de proyección global.

Las entradas para su show en el Gran Rex estarán disponibles a partir de este miércoles 12 de mayo.

Este nuevo capítulo encuentra a La Delio Valdez en uno de los momentos más sólidos de su historia. Con una identidad sonora que combina raíces latinoamericanas, compromiso artístico y una conexión cada vez más fuerte con distintas generaciones, la banda sigue ampliando fronteras sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno dentro y fuera de la escena nacional.