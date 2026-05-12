Ivy Queen vuelve a la Argentina con su Pride Tour y promete una noche histórica en Buenos Aires

Uno de los puntos de quiebre de su carrera llegó con Diva, trabajo que terminó de consolidarla a nivel internacional y la posicionó como una figura imprescindible dentro del movimiento urbano.

A lo largo de su trayectoria, la cantante recibió nominaciones a los Latin Grammy, premios Billboard y múltiples reconocimientos de la industria, incluyendo su ingreso al Latin Songwriters Hall of Fame. En los últimos años, además, siguió ampliando su legado con presentaciones históricas, reafirmando su vigencia dentro de la música latina.

Su llegada a Buenos Aires marcará un nuevo reencuentro con el público argentino, en una noche que promete combinar clásicos, energía en vivo y la presencia de una artista que cambió para siempre el lugar de las mujeres en el género urbano.

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