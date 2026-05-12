Ivy Queen vuelve a la Argentina con su Pride Tour y promete una noche histórica en Buenos Aires
La referente absoluta del reggaetón femenino regresará al país en octubre con un show en el Teatro Gran Rex.
La espera terminó para los fanáticos argentinos de Ivy Queen. La artista puertorriqueña, considerada una de las figuras más importantes e influyentes del reggaetón, confirmó su regreso al país con una presentación que promete convertirse en uno de los shows latinos más destacados del año.
La cita será el próximo 25 de octubre, cuando la cantante desembarque en el Teatro Gran Rex como parte de su Pride Tour, una gira internacional que también incluirá presentaciones en distintos países de Sudamérica.
Con una carrera que supera los veinte años, Ivy Queen logró construir un lugar único dentro de una escena históricamente dominada por hombres, convirtiéndose en una voz pionera para toda una generación de artistas urbanas. Su estilo, su presencia escénica y sus letras atravesadas por la independencia, la fuerza y el empoderamiento la transformaron en un ícono cultural.
Desde sus primeros pasos en el circuito underground de Puerto Rico junto a The Noise, la artista fue marcando hitos que ayudaron a expandir el género a nivel mundial. Canciones como “Yo Quiero Bailar”, “Dile”, “Cuéntale”, “Que Lloren” y “Te He Querido, Te He Llorado” se transformaron en verdaderos himnos de la música latina.
Uno de los puntos de quiebre de su carrera llegó con Diva, trabajo que terminó de consolidarla a nivel internacional y la posicionó como una figura imprescindible dentro del movimiento urbano.
A lo largo de su trayectoria, la cantante recibió nominaciones a los Latin Grammy, premios Billboard y múltiples reconocimientos de la industria, incluyendo su ingreso al Latin Songwriters Hall of Fame. En los últimos años, además, siguió ampliando su legado con presentaciones históricas, reafirmando su vigencia dentro de la música latina.
Su llegada a Buenos Aires marcará un nuevo reencuentro con el público argentino, en una noche que promete combinar clásicos, energía en vivo y la presencia de una artista que cambió para siempre el lugar de las mujeres en el género urbano.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada.
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