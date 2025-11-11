Alex Caniggia denunció que le rayaron su camioneta 0 km y estalló de furia en redes sociales
El mediático mostró los daños en su vehículo y culpó a la “envidia” por el ataque. Con su estilo provocador, volvió a generar repercusión en redes sociales.
Alex Caniggia volvió a ser tendencia, esta vez no por sus habituales declaraciones o excentricidades, sino por un acto de vandalismo que lo enfureció. El hijo de Claudio Paul Caniggia denunció que su flamante camioneta 0 kilómetro fue rayada de punta a punta y compartió su indignación a través de una serie de videos en sus redes sociales, donde mostró los daños y lanzó fuertes comentarios contra los responsables.
“Bueno, la 0KM rayada, por algún barat mugroso del orto”, expresó con enojo en una de sus historias de Instagram, mientras recorría con la cámara la carrocería del vehículo, completamente marcada. A lo largo de los clips, el mediático exhibió los rayones y lo que parecía ser una sustancia arrojada sobre el capó, posiblemente aceite, que empeoró el daño estético del auto.
En su característico tono provocador, Caniggia atribuyó el ataque a la “envidia” que genera su estilo de vida ostentoso. “La envidia mata”, sentenció, mezclando bronca y orgullo. A medida que mostraba los desperfectos, continuó con frases irónicas: “Estos balas son tremendos. Mirá cómo me dejaron el auto los envidiosos del orto”.
A pesar del fastidio, intentó restarle dramatismo al final de su descargo con un clásico de su repertorio: “Igual me chupan huevos”. El hecho, como era previsible, generó una oleada de reacciones en redes sociales, entre quienes se solidarizaron con él y quienes se burlaron del episodio.
El incidente ocurre en medio de un período de alta exposición mediática para Alex, que viene alternando apariciones televisivas con publicaciones cargadas de humor y ostentación. Lejos de pasar inadvertido, su denuncia volvió a alimentar su imagen de personaje irreverente, siempre dispuesto a convertir cualquier situación -incluso un acto vandálico- en un nuevo capítulo de su vida pública.
