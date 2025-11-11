Alex Caniggia denunció que le rayaron su camioneta 0 km y estalló de furia en redes sociales

Alex Caniggia volvió a ser tendencia, esta vez no por sus habituales declaraciones o excentricidades, sino por un acto de vandalismo que lo enfureció. El hijo de Claudio Paul Caniggia denunció que su flamante camioneta 0 kilómetro fue rayada de punta a punta y compartió su indignación a través de una serie de videos en sus redes sociales, donde mostró los daños y lanzó fuertes comentarios contra los responsables.