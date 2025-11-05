Alex Caniggia redobló la provocación contra Wanda Nara: "Peppa Pig, volvé al establo"

image

En medio del escándalo, Melody Luz, pareja de Alex, se desligó de los comentarios y marcó distancia: “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor”.

image

Con su estilo provocador intacto, Alex volvió a desafiar los límites entre el espectáculo y la ofensa, mientras Wanda Nara, acostumbrada a los conflictos mediáticos, analiza recurrir a la justicia para ponerle fin a una polémica que no deja de crecer.