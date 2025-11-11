"Maxton Hall": cuándo se estrena el cuarto episodio de la temporada 2 en Prime Video

Estos episodios iniciales no solo han mostrado un claro crecimiento personal de los personajes, sino también grandísimas actuaciones. La más destacada es la de Damian Hardung, quien interpreta a James Beaufort. En tan solo tres capítulos, vimos a un James completamente desolado y sumido en la oscuridad tras la tragedia familiar que cerró la primera temporada. Aún así, en medio de su desolación, la serie lo muestra buscando desesperadamente volver a su eje en medio del vacío, un proceso que lo lleva a un punto de ruptura emocional donde finalmente se atreve a pedir perdón y buscar ayuda. Este enfoque en el duelo y la sanación dotó a la historia de una madurez y profundidad inesperadas.