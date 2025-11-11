"Maxton Hall": cuándo se estrena el cuarto episodio de la temporada 2 en Prime Video
La segunda temporada de la serie alemana ya lanzó sus primeros tres episodios, pero todavía quedan tres más. Conocé todos los detalles.
La segunda temporada de Maxton Hall, basada en el libro Save You de Mona Kasten, demostró por qué era una de las secuelas más esperadas tras el éxito rotundo de su primera entrega en Prime Video. La plataforma decidió alimentar la expectativa lanzando los primeros tres capítulos el pasado 7 de noviembre, una decisión que ha generado una ola de reacciones entre los fans por la intensidad de la narrativa.
Estos episodios iniciales no solo han mostrado un claro crecimiento personal de los personajes, sino también grandísimas actuaciones. La más destacada es la de Damian Hardung, quien interpreta a James Beaufort. En tan solo tres capítulos, vimos a un James completamente desolado y sumido en la oscuridad tras la tragedia familiar que cerró la primera temporada. Aún así, en medio de su desolación, la serie lo muestra buscando desesperadamente volver a su eje en medio del vacío, un proceso que lo lleva a un punto de ruptura emocional donde finalmente se atreve a pedir perdón y buscar ayuda. Este enfoque en el duelo y la sanación dotó a la historia de una madurez y profundidad inesperadas.
La segunda parte de Maxton Hall supo capturar la angustia y el conflicto inherente a la obra de Kasten, manteniendo la tensión del enemies to lovers mientras explora temas más serios como el luto y la salud mental. Este debut parcial ha sido demoledor, dejando a los espectadores con la urgencia de saber cómo continuará la historia de Ruby y James.
A pesar de la intensidad de este inicio, la temporada aún no llegó a su conclusión. Todavía faltan tres episodios nuevos para completar la entrega y llegar al sexto y último capítulo, manteniendo el formato de estreno semanal.
Cuándo estrena el capítulo 4 de Maxton Hall
Los episodios restantes de la segunda temporada de Maxton Hall se estrenarán semanalmente en Prime Video en las siguientes fechas:
-
Episodio 4: 14 de noviembre
Episodio 5: 21 de noviembre
Episodio 6 y final: 28 de noviembre
