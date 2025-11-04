Wanda Nara demandará a Alex Caniggia por insultarla: "Hay límites que no se cruzan"
La conductora de MasterChef Celebrity iniciará acciones legales contra el mediático por una burla que considera ofensiva. Melody Luz, pareja de Alex, se despegó del conflicto.
La mediática Wanda Nara decidió llevar a la Justicia a Alex Caniggia, luego de que este realizara un comentario burlón en su contra que, según ella, cruzó una línea de respeto. La polémica se desató cuando el hijo de Claudio Paul Caniggia, fiel a su estilo provocador, la comparó con el personaje infantil Peppa Pig, algo que generó el malestar de la conductora de MasterChef Celebrity.
El conflicto fue revelado por Laura Ubfal en su programa “En Bondi”, donde confirmó que Nara iniciará una demanda por daños y perjuicios. “Hay un juicio en camino: Wanda Nara contra Alex Caniggia. Porque la trató de Peppa Pig”, señaló la periodista, dando pie a un debate inmediato sobre los límites del humor mediático.
En la mesa se encontraba Melody Luz, pareja de Alex, quien intentó mantenerse al margen de la polémica, aunque no ocultó su postura: “No sé si hay un juicio, pero sé que hay un tema. Alex a veces dice cosas… se pasa de polémico. Yo ahí no me meto. Lo que sí, a Wanda la banco, así que me abro completamente de eso”.
Melody Luz se despegó y bancó a Wanda Nara
La bailarina también agregó que muchas veces no comparte el estilo ni las formas del padre de su hija: “Hay cosas que él dice que no me representan, sea humor o no. Pero bueno, es su forma de ser y tiene consecuencias”.
Wanda, por su parte, no se pronunció públicamente, aunque desde su entorno confirmaron que sus abogados ya están trabajando en la presentación judicial. Según trascendió, la conductora se sintió agraviada por el tono del comentario y considera que se trata de una ofensa personal que afecta su imagen pública.
La disputa reaviva la larga lista de enfrentamientos mediáticos entre figuras del espectáculo argentino y marca otro capítulo en la carrera de Alex Caniggia, siempre envuelto en declaraciones explosivas. Mientras tanto, la reacción de Wanda muestra que, al menos para ella, no todo puede justificarse como humor televisivo.
