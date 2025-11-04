Wanda Nara demandará a Alex Caniggia por insultarla: "Hay límites que no se cruzan"

La mediática Wanda Nara decidió llevar a la Justicia a Alex Caniggia, luego de que este realizara un comentario burlón en su contra que, según ella, cruzó una línea de respeto. La polémica se desató cuando el hijo de Claudio Paul Caniggia, fiel a su estilo provocador, la comparó con el personaje infantil Peppa Pig, algo que generó el malestar de la conductora de MasterChef Celebrity.