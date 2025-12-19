Gran homenaje: la UBA distinguirá al Indio Solari con el Doctorado Honoris Causa
La Universidad de Buenos Aires reconoció al músico “por su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”, destacando el peso artístico, simbólico y social de su obra.
Carlos Alberto Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino, será reconocido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el Doctorado Honoris Causa, el máximo galardón honorífico que entrega la institución. La decisión fue oficializada luego de la última sesión del Consejo Superior y representa un respaldo institucional de enorme peso a una trayectoria artística que atraviesa más de medio siglo y dejó una marca indeleble en la cultura nacional.
Desde la UBA explicaron que el reconocimiento se otorga “por su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”, una definición que resume el impacto de un artista que trascendió el plano musical. Líder histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego referente indiscutido en su etapa solista, el Indio Solari construyó una obra ajena a las lógicas tradicionales de la industria, pero profundamente conectada con el pulso social y político del país.
En el comunicado difundido por la Universidad, se remarca que “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como ‘Indio Solari’- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”. Esa centralidad se explica no solo por sus discos, sino también por el fenómeno cultural que rodeó a sus presentaciones en vivo, convertidas durante años en verdaderos acontecimientos multitudinarios.
Otro de los ejes centrales del reconocimiento apunta al valor conceptual y literario de su producción. En ese sentido, la UBA destacó que “sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público”. La palabra del Indio, cargada de metáforas, ironía y lecturas múltiples, se volvió material de estudio y reflexión más allá del ámbito musical.
Aunque Solari se encuentra retirado de los escenarios tras haber hecho público su diagnóstico de Párkinson, el legado de su obra continúa vigente y activo dentro de la cultura argentina. Junto a Los Redondos, fue protagonista de uno de los capítulos más convocantes del rock nacional, al frente de un proyecto que supo construir un universo propio, con códigos, símbolos y una mística que influyó de manera decisiva en generaciones posteriores de artistas y oyentes.
De este modo, el Doctorado Honoris Causa no solo reconoce una carrera artística excepcional, sino que también consolida al Indio Solari como una figura clave del patrimonio cultural argentino, cuya obra sigue siendo revisitada, interpretada y resignificada como una forma de pensar críticamente la sociedad desde el arte.
