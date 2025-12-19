Gran homenaje: la UBA distinguirá al Indio Solari con el Doctorado Honoris Causa

Otro de los ejes centrales del reconocimiento apunta al valor conceptual y literario de su producción. En ese sentido, la UBA destacó que “sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público”. La palabra del Indio, cargada de metáforas, ironía y lecturas múltiples, se volvió material de estudio y reflexión más allá del ámbito musical.

Aunque Solari se encuentra retirado de los escenarios tras haber hecho público su diagnóstico de Párkinson, el legado de su obra continúa vigente y activo dentro de la cultura argentina. Junto a Los Redondos, fue protagonista de uno de los capítulos más convocantes del rock nacional, al frente de un proyecto que supo construir un universo propio, con códigos, símbolos y una mística que influyó de manera decisiva en generaciones posteriores de artistas y oyentes.

De este modo, el Doctorado Honoris Causa no solo reconoce una carrera artística excepcional, sino que también consolida al Indio Solari como una figura clave del patrimonio cultural argentino, cuya obra sigue siendo revisitada, interpretada y resignificada como una forma de pensar críticamente la sociedad desde el arte.