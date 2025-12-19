Marco Antonio Caponi salió al cruce de los cuestionamientos por su transformación física
El actor cuestionó con firmeza la mirada de la gente y de los medios sobre su cuerpo en plena transformación. ¿Qué dijo?
El actor Marco Antonio Caponi salió a aclarar la situación tras el revuelo que se generó en redes y medios por los comentarios sobre su apariencia física. Frente a las especulaciones, fue contundente y cuestionó el enfoque mediático que puso el acento en su cuerpo, en lugar de abordar temas de mayor relevancia social.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el intérprete expresó su rechazo al debate instalado y reclamó que la agenda pública se corra hacia problemáticas sociales y políticas que considera urgentes.
“Estos días se habló mucho de mí, si estaba gordo o no estaba gordo. Salieron todos los noticieros, todos preocupados”, manifestó Caponi, dejando en claro su malestar por la repercusión que alcanzó el tema. Luego, decidió mostrarse sin filtros y reafirmar su postura: “Este soy yo, esta es mi ropa, esta es mi cara. Acá no hay truco”.
Lejos de victimizarse, el actor asumió las críticas, pero marcó un límite frente al escrutinio constante: “Sí, estoy gordo. ¿Y cuál es el problema? No se habla del cuerpo de los demás”, señaló, en una reflexión sobre los estándares estéticos y la exposición permanente en medios y redes sociales.
En ese contexto, Caponi buscó cambiar el foco de la discusión y lanzó un llamado directo: “Hablen de cosas importantes”. Entre los temas que consideró prioritarios mencionó la situación de las universidades públicas, la ley de discapacidad, el conflicto en Mendoza por el proyecto San Jorge y el impacto ambiental sobre el agua y los glaciares. “Hay millones de cosas más de las que se debería estar hablando”, concluyó.
