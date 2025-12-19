Marco Antonio Caponi salió al cruce de los cuestionamientos por su transformación física

En ese contexto, Caponi buscó cambiar el foco de la discusión y lanzó un llamado directo: “Hablen de cosas importantes”. Entre los temas que consideró prioritarios mencionó la situación de las universidades públicas, la ley de discapacidad, el conflicto en Mendoza por el proyecto San Jorge y el impacto ambiental sobre el agua y los glaciares. “Hay millones de cosas más de las que se debería estar hablando”, concluyó.