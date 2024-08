Aseguran que Charlotte y Alex Caniggia están distanciados: los detalles

interna hermanos caniggia

Luego, agregó: “Charlotte Caniggia está distanciada de Alexander y no tienen esa relación que en algún momento supieron tener. Está todo bastante mal, por eso Charlotte banca a su mamá en medio de la polémica por sus declaraciones que hizo en este programa”. En ese sentido, Etchegoyen profundizó en su información y aclaró: “Lo que me cuentan a mí es que a veces Charlotte es muy influenciada por su novio. Y averiguando cuál es el punto de la cuestión realmente me sorprendí”.

“Charlotte no se fuma a la familia de Melody Luz y por eso se distanció de su hermano Alexander. A ella no le gustó que Melody salga a criticar a su mamá y por eso termina tomando partido”, dijo al respecto el presentador. Por último, cerró: “Esta es una guerra familiar que recién arranca. El título es que ya no está todo bien entre Charlotte y Alex y menos que menos entre Charlotte y Melody”.Por otro lado, en cuanto a los protagonistas de este drama, ellos no volvieron a hablar al respecto.