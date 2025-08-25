Alex y Charlotte Caniggia, reconciliados: el motivo por el que no pudo ver a su sobrina

Alex, por su parte, no tardó en responder y explicó que la decisión fue exclusivamente suya. “Cada padre toma sus decisiones, y la mía fue que Charlotte no la vea”, dijo con firmeza. Según él, la falta de comunicación entre los hermanos hizo imposible que su hija creciera con la presencia de su tía. “Era obvio que no la iba a ver si no teníamos contacto”, remarcó.