No se quieren más: así fue el tenso reencuentro entre Charlotte y Alex Caniggia

Alex y Charlotte Caniggia

Por su parte, el conductor también intentó hablar del conflicto con Alex, pero él se mostró mucho menos dispuesto a dialogar. “No quiero hablar mucho. No me quiero amigar ahora. Ella que vaya por ahí y yo me voy por ahí”, sentenció el mediático.

Cuando Marley, en tono de broma, comentó que había grabado con Charlotte, Alex reaccionó con celos, lo que lo llevó a abandonar la escena. “Se pone celosa. Está tóxica. ¿Ahora vamos nosotros? No puedo compartir con ella ahora”, dijo Alex antes de irse.

Charlotte, por su parte, sentenció que a su hermano "le falta humildad". A pesar de que la publicidad del programa prometía un reencuentro, el primer episodio dejó claro que la relación entre los hermanos Caniggia está lejos de sanar.