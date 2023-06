Cami Mayan volvió a hablar de su polémica separación con Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister decidió terminar con la influencer después de consagrarse campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar.

En este contexto, la joven confesó: "No podría decir que estoy cien por ciento bien, pero tampoco podría decir que estoy mal porque siento que sería injusta con todo lo bueno que me está pasando. Sé que hay una parte de mí que le va a costar mucho tiempo sanar. Trato de vivirlo como un proceso".

"No dejo de creer en el amor aunque ahora me cambió un poco la perspectiva. Creo que el amor es lo más lindo que hay y me siento contenta de haber conocido lo que era enamorarse y sentir cosas por una persona aunque al final me pregunté por qué sucedió", expresó en diálogo con la revista ParaTi.