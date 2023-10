Cara a cara: Maxi Giudici se enfrentó a Alfa en Polémica en el Bar

Alfa lo cruzó de inmediato, diciendo: "Y yo no puedo esperar nada de vos". A partir de ahí, la discusión se tornó cada vez más intensa.

Maxi Guidici y Alfa

Maxi expresó su frustración: "¿Por qué me tenés que atacar así? Es una locura los mensajes que me mandó, las llamadas que hizo, cómo me faltó el respeto."

Alfa recordó un incidente en el que Maxi le envió: "Yo lo único que dije es que no creía. Te mandé un cartelito que decía ‘me voy a sentar en la vereda de mi casa para ver el cadáver de mi enemigo’. Decías ‘al viejo hay que darle pastillas’, ‘hay que matarlo’", confirmó. La tensión aumentaba a medida que la discusión continuaba.

Marcela Tinayre trató de intervenir, pero la confrontación prosiguió con gritos y palabras duras. Maxi intentó justificar sus comentarios diciendo que "fue una forma de decir" y que nunca tuvo la intención de herir a nadie. Sin embargo, cuando Alfa se refirió a la relación que Maxi tenía con su ex, este último estalló: "¿Qué tiene que ver? ¿Qué tenés en la cabeza?" Fue un momento de tensión en el programa que dejó a todos los espectadores impactados.