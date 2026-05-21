Álvaro de Luna adelanta su nuevo disco con "Hasta el amanecer"

El estreno llega además en un momento de fuerte actividad para el artista, luego de anunciar su nueva gira Dime Dónde Estás Tour, con la que recorrerá festivales y escenarios de distintas ciudades españolas durante los próximos meses. “Estoy viviendo una etapa muy especial tanto en el estudio como arriba del escenario”, dejó entrever el músico al presentar esta nueva fase artística.