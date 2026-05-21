Álvaro de Luna adelanta su nuevo disco con "Hasta el amanecer"
Con un videoclip filmado en Viena y una narrativa romántica marcada por la intensidad y el paso del tiempo, el artista se prepara para una gira por España.
Álvaro de Luna continúa revelando piezas de lo que será Azulejos, su próximo trabajo discográfico, y ahora sorprendió con el estreno de “Hasta el amanecer”, una canción atravesada por la nostalgia, la emoción y los vínculos intensos que parecen durar apenas un instante.
El nuevo lanzamiento llega acompañado de un videoclip con una fuerte impronta cinematográfica, inspirado en la película Before Sunrise (Antes del amanecer). A lo largo de las imágenes, el músico recorre diferentes rincones de Viena para construir una historia romántica efímera, marcada por la conexión entre dos personas conscientes de que el tiempo juntos tiene fecha de vencimiento.
“Es ese instante en el que todo parece detenerse hasta que llega el amanecer”, desliza el concepto detrás de la canción, que retrata un amor intenso, fugaz y profundamente emocional.
Un nuevo adelanto de Azulejos y una gira en expansión
Con “Hasta el amanecer”, Álvaro de Luna suma un nuevo capítulo al universo de Azulejos, un disco que promete profundizar en un costado más íntimo y personal de su obra, manteniendo la sensibilidad melódica que lo convirtió en una de las voces más reconocibles del pop español actual.
El estreno llega además en un momento de fuerte actividad para el artista, luego de anunciar su nueva gira Dime Dónde Estás Tour, con la que recorrerá festivales y escenarios de distintas ciudades españolas durante los próximos meses. “Estoy viviendo una etapa muy especial tanto en el estudio como arriba del escenario”, dejó entrever el músico al presentar esta nueva fase artística.
Mientras continúa expandiendo su universo sonoro, Álvaro apuesta por canciones cargadas de emoción y relatos que conectan con experiencias cotidianas, consolidando un presente de crecimiento artístico y cercanía con su público.
Escucha "Hasta el amanecer", la nueva canción de Álvaro de Luna acá
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