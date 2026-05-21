La T y La M vuelven a musicalizar la pasión argentina con Tierra de Campeones

“Hoy juega la Argentina” retrata ese ritual que atraviesa generaciones: la previa de cada partido, la camiseta lista, los nervios compartidos y la sensación de que, durante 90 minutos, todo se detiene. Es la postal del hincha en cualquier rincón del mundo, atravesado por la misma ansiedad.

Por otro lado, “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)” funciona como un homenaje a quienes hicieron posible la conquista, una especie de agradecimiento colectivo convertido en canción. Mientras tanto, “Argentino yo soy” aparece como una declaración de identidad, un tema pensado para unir a quienes viven el fútbol desde cualquier lugar del planeta bajo una misma bandera.

Con este lanzamiento, La T y La M vuelve a apoyarse en la emoción popular y en el pulso de las tribunas para construir canciones destinadas no solo a escucharse, sino también a gritarse, cantarse y compartirse en comunidad.