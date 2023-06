Alfa contó que fue agredido por un grupo de piqueteros que le gritaron "gorila"

Acto seguido, relató: “Mi moto dice ‘Alfa’. Vine en moto para hacer más rápido, pero al cruzar Córdoba y 9 de julio, cuando vieron el cartel de ‘Alfa’ empezaron a gritarme ‘Gorila’”. “Todos encima. Con un miedo”, admitió mientras mostraba que aún le temblaban las manos.

El relato de Walter desconcertó a todos en el piso. Y él insistió: “No se puede más vivir así. Yo estaba cruzando la Avenida Córdoba. Uno vio que mi moto tiene tres carteles que dicen ‘Alfa’ y me miraron la cara y dijeron ‘Es Alfa, el gorila’”.

Consultado acerca de si le habían pegado, precisó: “Hubo ahí un manoteo, pero aceleré y pasé. Pero... ¿por qué llegar a eso? Me lo dicen porque soy antiperonista. Y sí, soy antiperonista. No tengo ningún problema en decirlo. Pero no puede ser, no podemos vivir más así”.