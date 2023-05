La respuesta de Alfa a un insulto que recibió en plena Libertador

“Venía circulando muy tranquilo escuchando música a 50 o 60 kilómetros por hora, o menos. Se me pone una camioneta al lado. Me dice, ‘¡Alfa!’. Lo miro y lo saludo. El que iba de acompañante me dice ‘viejo p...’”, detalló.

Y continuó: “¿Qué hice? Lo seguí. Puse el auto adelante, frené y me bajé. Ahí le dije ‘¿qué te pasa, a quién le decís la con… de tu madre’. Ahí arrugaron los dos. Iban dos en la camioneta. Los dos arrugaron. Se quedaron mirando. ‘No, no, yo le dije a él, yo le dije a otro, yo le dije lo que pasaba’”. En sus reflexiones finales, el ex Gran Hermano hizo hincapié en la importancia de sostener lo que se dice y no tolerar insultos ni faltas de respeto, incluso siendo una persona pública.

