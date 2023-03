Alfa negó estar de novio con Delfina Wagner

"¿Estás en pareja con Delfina Wagner?", quisieron saber en el programa Más de lo mismo. Sin dudar, el ex GH respondió: "No, para nada"

Entonces, los influencers fueron por más. "¿Qué son?", consultaron. "Me robó. Me robaron tantas cosas. Me robaron autos, relojes, anteojos, celulares", dijo Walter.

Y, siguió: "Me robó un beso y ya está. Fue un asalto a mano armada".