Alfa volvió a cargar duramente contra Maxi Giudici: "No tengo la obligación de sentir dolor"

Tras ser dado de alta el exparticipante "Gran Hermano" contó que todos los "hermanitos" le hicieron llegar palabras de aliento, salvo Alfa, de quien no pensó "que fuese a salir con una cosa de esas".

"A mí me llegan y me duelen las cosas de la gente que quiero y que me quiere. Yo no tengo la obligación de sentir dolor porque un pibe (éste, otro o lo que sea) se tomó dos pastillas para entrar a 'Bailando por un sueño' o porque lo dejó la novia", expresó Alfa este martes en el programa "Mañanísima".

alfa maxi

"A parte que no es un pibe, tiene 37 años... Yo no tengo la obligación de sentir dolor, de acompañarlo, de darle la palmada del enemigo", insistió a pesar de las sugerencias de Carmen Barbieri y su equipo sobre la posibilidad de que sienta empatía.

"No tengo por qué, si yo no siento nada. ¿Hay que ser hipócrita en el medio y decir 'che, yo estoy con vos, me pelee con vos pero ahora sí te quiero', no. Yo no soy hipócrita", sentenció el mediático de 61 años.

"Si a alguien que yo quiero le pasa algo, soy el primero en estar. Con Coti sin decir nada y sin que nadie se entere fui el primero en estar. Por Romina, cuando estuvo mal, fui el primero. Con Camila fui el primero. Con gente que forma parte de mis afectos", explicó.

"¿A vos te daría pena de alguien que te insultó y te dijo de todo? No todos los seres humanos son iguales, no me creo ejemplo de nada. No me da pena y no voy a ser hipócrita de decir que sí porque el general de la ley dice que me tiene que dar pena", agregó, claramente en contra de guardar silencio como primera opción.