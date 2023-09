Maxi Giudici apuntó contra Alfa tras las polémicas declaraciones mientras estuvo internado

“Se contactaron todos. Romi me habló excelente, quiere que nos veamos, comer un asado con Walter, conocer a mi mamá. Todos, todos me escribieron con un cariño increíble. Estoy muy agradecido y me dan la fuerza para seguir. No me alcanzan las palabras”, destacó.

MAXI GUIDICI, EX GRAN HERMANO, HABLA TRAS SU INTERNACIÓN: "Toqué fondo, ahora estoy tomando fuerzas"

También destacó las palabras que le dedicó Juan Reverdito, con quien estaba enfrentado y se acercó en el momento que atraviesa. “Me escribió un muy lindo mensaje”, contó.

Por otro lado, se refirió a las fuertes palabras de Alfa. "En un momento así no pensé que fuese a salir con una cosa de esas”, empezó diciendo.

“No tengo nada para decir porque siento que él solo ya está diciendo todo y lo pone a la vista de todos”, aseveró, al ciclo de América. “Él solo está demostrando la persona que es y no quiero ni acordarme del tema”, expresó.