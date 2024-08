Alfredo Casero sacado en la mesa de Mirtha Legrand: sus frases más polémicas

Gutierréz le dijo sarcástica: "¿Qué tapamos? A ver, qué tapamos... contanos, dale". Esto fue lo que hizo estallar a Casero: "No me trates como si fuera un pendejo porque yo, lamentablemente, hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada". En ese sentido, continuó: "No me trates así, explicame, porque te puedo explicar. A mí no me trates así porque estoy explicando, estoy hablando. Lamento no venir y ponernos todos de acuerdo en un solo tema, pegarle por lo de esta mina". Casero sugiere que el escándalo está tapando la mala política del gobierno actual.

"Los periodistas tienen que pedirle perdón a la gente por lo que han hecho", lanzó Casero, generando la indignación de Baby y Mónica Gutiérrez, quienes defendieron a capa y espada la profesión.

Embed - "NO ME TRATES COMO SI FUERA UN P...": Alfredo Casero estalló ante una ironía de Mónica Gutiérrez

El cruce con Baby

Casero y Baby Etchecopar también se cruzaron en La Noche de Mirtha mientras discutían sobre la actualidad del país. Todo arrancó cuando el actor comenzó a pedir la matriculación de los periodistas, lo que provocó la furia del comunicador y también de Mónica Gutiérrez.

“No todos los periodistas somos iguales ”, dijo Mónica, que se vio interrumpida por Mirtha Legrand, que intentó traer silencio a la ‘mesaza’: “Me gustaría hablar y me gustaría hablar de actualidad”.

Ese fue el pie para que Etchecopar zanjara: “¿Puedo decir una cosita? Porque yo no hablé. Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo egocéntrico. Somos cuarenta los que soportamos censura, me echaron de canales, hubo prohibiciones, críticas, carpetazos… No todos somos iguales”.

“No todos tenemos sobres de cartas en casa, muchos vivimos de nuestro laburo”, insistió Baby.

Tras escuchar al periodista, el actor no se quedó callado y lo quiso apurar: “¿Me vas a negar que trabajan por pauta?”. “Yo no”, se atajó Baby, pero Alfredo lo interrumpió: “Vos mismo saliste en la tele diciendo eso adelante de todo el mundo”.

“¿Me dejas hablar? ”, pidió Baby, que fue interrumpido otra vez por Casero: “No me grites. No me grites ”. “¿Me vas a dejar hablar o vas a hablar vos solo? ”, volvió a solicitar el periodista, que estuvo unos minutos tratando de poder dar su punto de vista hasta que finalmente logró explicarse.

Mirtha a Casero: "Tenés que hablar con más calma"

El humorista quiere un programa en la TV Pública: "Lo quiero hacer gratis", contó que su intención es la de "reconstruir". Mirtha lo cruzó y le sugirió que hable con más calma tras los exabruptos que tuvo en su mesa. "Gritás mucho", sostuvo la diva.

Embed - "GRITÁS MUCHO": Mirtha intentó calmar a Casero luego de sus brotes, pero no dio resultado