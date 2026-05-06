La nueva vida de Noelia Cobos, la mamá de la hija de Soy Rada: qué hace
La violinista y actriz eligió un camino reservado, mantiene una relación cordial con Agustín Aristarán y acompaña de cerca el crecimiento artístico de su hija Bianca.
El presente de Noelia Cobos volvió a generar curiosidad a partir de un repaso reciente sobre su actualidad, muy distinta a la etapa en la que su vínculo con Agustín Aristarán la ubicaba más cerca de la exposición mediática. Sin embargo, no hay escándalos ni giros abruptos en su historia: lo que predomina es una elección consciente de llevar una vida más tranquila y centrada en lo personal y profesional.
Con formación como violinista y experiencia como actriz y performer, Cobos siguió ligada al mundo artístico, aunque desde un lugar mucho más discreto. A diferencia de otras figuras vinculadas a celebridades, nunca buscó protagonismo en los medios ni se subió a polémicas. Su recorrido, en cambio, se apoyó en sostener su trabajo y preservar su intimidad.
Uno de los puntos más valorados de su presente es la relación que conserva con su expareja. Tras años con altibajos, hoy el vínculo con Aristarán se destaca por la buena sintonía y el respeto, logrando una dinámica familiar equilibrada sin conflictos públicos.
En ese esquema, un rol central lo ocupa Bianca Aristarán, la hija de ambos, que ya es mayor de edad y comenzó a abrirse camino en el ámbito artístico. Con intereses similares a los de sus padres, se convirtió en el punto de unión más visible, acompañada de cerca por los dos.
El repaso también incluye cómo comenzó la historia entre Cobos y el comediante, en un contexto ligado al ambiente artístico. Con el tiempo, sus caminos se separaron, pero sin cortar el lazo que los une como familia.
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