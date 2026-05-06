La nueva vida de Noelia Cobos, la mamá de la hija de Soy Rada: qué hace

El presente de Noelia Cobos volvió a generar curiosidad a partir de un repaso reciente sobre su actualidad, muy distinta a la etapa en la que su vínculo con Agustín Aristarán la ubicaba más cerca de la exposición mediática. Sin embargo, no hay escándalos ni giros abruptos en su historia: lo que predomina es una elección consciente de llevar una vida más tranquila y centrada en lo personal y profesional.