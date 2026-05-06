Ya tiene fecha el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de un vecino suyo en Villa Lugano: cuándo es

Cuándo será el juicio contra Pity Álvarez

A raíz de esa resolución, la Justicia fijó el próximo 10 de agosto como fecha de inicio del juicio oral contra el músico.

Además, dentro de las nuevas disposiciones judiciales, se determinó que Álvarez no podrá salir del país ni abandonar la Ciudad de Buenos Aires sin autorización previa del tribunal.

Esta medida podría impactar directamente en sus compromisos laborales, ya que el músico tiene previsto presentarse el próximo 9 de mayo en la ciudad de Rosario, por lo que deberá gestionar el permiso correspondiente ante la Justicia para poder concretar ese show.