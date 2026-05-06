Ya tiene fecha el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de un vecino suyo en Villa Lugano: cuándo es
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 concluyó que el músico tiene capacidad para comprender el proceso y ejercer su defensa.
Después de varios años marcados por internaciones, tratamientos y distintos cambios en su situación judicial, Cristian “Pity” Álvarez vuelve a quedar en el centro de la escena. La causa en su contra por el crimen de su vecino, ocurrido en 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, dio un nuevo giro y finalmente avanzará hacia juicio oral.
El hecho que derivó en la investigación ocurrió hace casi ocho años, cuando el músico protagonizó un violento episodio que terminó con la muerte de un vecino. Tras permanecer prófugo durante algunas horas, Álvarez se entregó a las autoridades y quedó detenido.
A partir de entonces, el cantante atravesó distintas etapas judiciales y personales. Cumplió cerca de tres años de detención en el penal de Ezeiza, luego pasó por arresto domiciliario y más tarde fue derivado a distintos centros especializados para continuar con tratamientos de rehabilitación y seguimiento de su salud mental.
Tiempo después, el juicio había quedado suspendido luego de que peritajes determinaran que el artista no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar un proceso judicial.
Sin embargo, en una nueva evaluación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires concluyó que actualmente sí se encuentra apto para comprender las instancias del juicio y participar activamente en su defensa.
Cuándo será el juicio contra Pity Álvarez
A raíz de esa resolución, la Justicia fijó el próximo 10 de agosto como fecha de inicio del juicio oral contra el músico.
Además, dentro de las nuevas disposiciones judiciales, se determinó que Álvarez no podrá salir del país ni abandonar la Ciudad de Buenos Aires sin autorización previa del tribunal.
Esta medida podría impactar directamente en sus compromisos laborales, ya que el músico tiene previsto presentarse el próximo 9 de mayo en la ciudad de Rosario, por lo que deberá gestionar el permiso correspondiente ante la Justicia para poder concretar ese show.
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