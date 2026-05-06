Thelma Fardin celebró el fallo contra Juan Darthés y recibió un emotivo mensaje de Nicolás Riera

Fiel a la complicidad que ambos muestran públicamente, Thelma cerró ese intercambio con una respuesta directa y sincera: “Te amo”.

En medio de una jornada atravesada por la justicia, la memoria y la reparación, la actriz también encontró espacio para celebrar desde el amor y el acompañamiento.

Juan Darthés deberá cumplir 6 años de prisión por abuso sexual

La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años y medio de prisión efectiva para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las apelaciones presentadas por la defensa y ratificó la sentencia en régimen semiabierto, por lo que el actor deberá cumplir la pena bajo esa modalidad.

Con esta resolución, Darthés suma un nuevo revés judicial y deberá afrontar la condena, que implica la posibilidad de salir durante el día y regresar a la cárcel por la noche.

El caso se remonta a 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, la actriz tenía 16 años y el actor 45.