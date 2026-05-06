Thelma Fardin celebró el fallo contra Juan Darthés y recibió un emotivo mensaje de Nicolás Riera
La actriz compartió su emoción en redes sociales y le dedicó unas sentidas palabras a su pareja.
Después de años de lucha judicial y exposición pública, Thelma Fardin recibió una nueva noticia favorable en la causa que mantiene contra Juan Darthés. La Justicia de Brasil rechazó los recursos presentados por la defensa del actor, dejando firme la condena que deberá cumplir bajo un régimen semiabierto.
Apenas tomó conocimiento de la resolución, la actriz eligió compartir su reacción con sus seguidores a través de un video en sus redes sociales. Con visible emoción y el peso de un largo proceso sobre sus hombros, resumió el momento con una frase breve pero contundente: “Ganamos otra vez”.
En la misma publicación, Thelma también se tomó un momento para agradecer a quienes estuvieron a su lado durante este camino, tanto en lo profesional como en lo personal. Entre todas esas personas, hubo una mención especial para Nicolás Riera, su compañero de vida.
Con palabras cargadas de sensibilidad, la actriz escribió: “Por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar”.
El actor no tardó en responderle y le dejó un mensaje igual de emotivo: “Acá, acompañándote y aprendiendo, te amo”.
Fiel a la complicidad que ambos muestran públicamente, Thelma cerró ese intercambio con una respuesta directa y sincera: “Te amo”.
En medio de una jornada atravesada por la justicia, la memoria y la reparación, la actriz también encontró espacio para celebrar desde el amor y el acompañamiento.
Juan Darthés deberá cumplir 6 años de prisión por abuso sexual
La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años y medio de prisión efectiva para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin.
El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las apelaciones presentadas por la defensa y ratificó la sentencia en régimen semiabierto, por lo que el actor deberá cumplir la pena bajo esa modalidad.
Con esta resolución, Darthés suma un nuevo revés judicial y deberá afrontar la condena, que implica la posibilidad de salir durante el día y regresar a la cárcel por la noche.
El caso se remonta a 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, la actriz tenía 16 años y el actor 45.
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