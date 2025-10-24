Allanaron la casa de la ex GH Catalina Gorostidi por presunta promoción de juegos de azar clandestinos

Además habría incentivado a sus seguidores a registrarse y apostar en esas plataformas, incluso a menores de edad, configurándose a criterio de la Fiscalía un sistema organizado de captación de apostadores, conducta prohibida por la normativa penal vigente.

Días atrás también había sido allanado la casa del también ex participante de Gran Hermano, Joel Ojeda, por promocionar, al igual que Gorostidi, plataformas ilegales de juegos de azar.

Según contó Ojeda en sus redes, durante el operativo se incautaron su celular, su computadora y una suma de dinero que, aclaró, corresponde a su madre: "Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja", denunció.

Gorostidi y Ojeda podrían enfrentar penas de entre 3 y 6 años de prisión por el presunto delito de fomentar apuestas clandestinas en internet.