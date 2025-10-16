Detuvieron al ex GH Joel Ojeda por promocionar juegos de azar ilegales

El caso de Ojeda es de una gravedad mayor debido a la magnitud del alcance del ex Gran Hermano en las redes sociales. Es que en este tipo de plataformas ilegales, promocionadas por figuras mediáticas, pueden ingresar incluso menores de edad, exponiéndolos al riesgo y fomentando apuestas prohibidas.

La respuesta de los organismos a cargo fue contundente. Según se informó se realizaron más de 30 allanamientos simultáneos y ordenados judicialmente. A esto se sumaron el bloqueo de cerca de 2.300 perfiles y publicaciones en redes, y el envío de aproximadamente 100 Cartas Documento a personas involucradas.

En el allanamiento realizado en la casa de Ojeda se encontró dinero en efectivo y varias computadoras, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación y determinar la operatoria, contactos y posibles ramificaciones.

Antes de sumarse a Gran Hermano, Ojeda trabajaba como azafato en un avión. En su video de presentación, definió su personalidad de forma directa: “Soy una persona a la que le gustan mucho las emociones fuertes”. Sobre su vida sentimental, el joven, que se autodefinía como “Chon” por “chongo”, afirmó estar soltero y, fiel a su desparpajo, contó: “No me enamoro hace mucho porque, generalmente, me asusto y salgo corriendo”.

Luego de su salida del programa, inició una relación con Catalina Gorostidi, también una ex participante de Gran Hermano, que duró sin embargo apenas un par de meses. Durante su tiempo juntos, fue acusado de maltrato animal luego de que se viralizara un clip donde se mostró lanzándose a la piscina con su perro en brazos y sumergiéndolo completamente al agua. La grabación, que había sido compartida por su pareja de ese entonces, también mostró cómo su mascota intentaba nadar hacia el borde con visible esfuerzo.