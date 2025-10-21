Thiago Medina habló tras su brutal accidente: "Estoy contento de estar vivo"
El ex Gran Hermano brindó su primera entrevista y contó detalles de la terrible situación que tuvo que vivir.
Después del terrible accidente que sufrió con su moto y que lo dejó internado durante 28 días, Thiago Medina logró recuperarse, recibir el alta médica y volver a su casa con su familia. Este martes, el joven brindó su primera entrevista y contó los detalles de esta angustiante situación que tuvo que atravesar y que pudo costarle la vida.
En diálogo con Cortá por Lozano (Telefe), el ex Gran Hermano reveló: "Me siento bien, me siento contento por estar vivo, que gracias a Dios estoy acá en mi casa con mis hijas. Quería salir del hospital para estar tranquilo y relajado".
"Fue muy emocionante, quería ver a mis hijas. Lo primero que pregunté fue por ellas cuando me desperté porque son mi motor a seguir, mi fe. Quiero estar con ellas, no me iba a ir sin estar con ellas", dijo sobre el reencuentro con Laia y Aimé.
En cuanto a su vínculo con Daniela, comentó: "Es una re compañera ella, nosotros tenemos en claro que estábamos separados y seguimos siendo familia por más que lo estemos. Somos padres, si hubiese sido al revés, habría hecho lo mismo. Ahora estamos bien, nos queremos mucho".
"Me acuerdo que se lo pedí (casamiento). Estaba consciente de drogas", y Pestañela que estaba a su lado acotó: "Quedó como la anécdota, todo tirado en la camilla pidiéndomelo".
"Me hago cargo pero estamos bien", continuó diciendo Thiago.
"La prioridad es otra, que esté bien y sano. Estamos muy felices nosotras de tenerlo acá en casa, tuvo un cambio rotundo de actitudes. Las nenas no eran ellas cuando no estaba él, vuelven a ser unas nenas y entienden todo. Ellas comprenden que no les puede hacer upa y lo acarician", sumó Daniela.
En cuanto al choque, Medina comentó: "Fue un accidente y pasó porque tenía que pasar. Hoy pasamos por le lugar y antes también. No me dio nada porque no me acuerdo de nada. Sé que salí del mecánico y venía para acá pero, después no me acuerdo de nada".
Finalmente, contó los planes que tiene de cara al futuro: "Quiero estudiar, terminar el colegio y estudiar arquitectura. También trabajar, antes del choque iba a abrir una verdulería y vendía cosas para celulares".
"Perdí fuerza en la mano pero lo estamos trabajando. Antes no podía abrir la mano y ahora puedo. Por suerte, estoy bien, puedo caminar tranquilo, estar de vuelta con las bebés. Quiero alzar a las nenas pero estoy con puntos todavía", concluyó.
