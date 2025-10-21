Thiago Medina habló tras su brutal accidente: "Estoy contento de estar vivo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CortaPorLozano/status/1980697260200460359?t=BiHqTUlsDf7oBYlP8Bsb_A&s=19&partner=&hide_thread=false "Me siento bien y contento de estar vivo" Thiago Medina habla tras el accidente



"Me hago cargo pero estamos bien", continuó diciendo Thiago.

"La prioridad es otra, que esté bien y sano. Estamos muy felices nosotras de tenerlo acá en casa, tuvo un cambio rotundo de actitudes. Las nenas no eran ellas cuando no estaba él, vuelven a ser unas nenas y entienden todo. Ellas comprenden que no les puede hacer upa y lo acarician", sumó Daniela.

En cuanto al choque, Medina comentó: "Fue un accidente y pasó porque tenía que pasar. Hoy pasamos por le lugar y antes también. No me dio nada porque no me acuerdo de nada. Sé que salí del mecánico y venía para acá pero, después no me acuerdo de nada".

Finalmente, contó los planes que tiene de cara al futuro: "Quiero estudiar, terminar el colegio y estudiar arquitectura. También trabajar, antes del choque iba a abrir una verdulería y vendía cosas para celulares".

"Perdí fuerza en la mano pero lo estamos trabajando. Antes no podía abrir la mano y ahora puedo. Por suerte, estoy bien, puedo caminar tranquilo, estar de vuelta con las bebés. Quiero alzar a las nenas pero estoy con puntos todavía", concluyó.