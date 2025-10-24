MinutoUno

Hace cuánto tiempo Leandro García Gómez golpeaba a Lourdes de Bandana: la revelación de la madre de la artista

Mabel López contó en Intrusos (América) desde cuándo su hija soportaba los golpes de su expareja y qué la llevó a exponer la violencia de género que sufría.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández.

Mabel López, madre de Lourdes Fernández de Bandana, tomó coraje y denunció ante la Justicia la desaparición de su hija, lo que activó la alerta policial. Tras casi 14 horas de búsqueda, la Policía logró localizar a la cantante el jueves por la noche en el departamento de su (¿ex?) pareja, Leandro García Gómez, con quien mantenía una relación marcada por la violencia.

Con la cantante rescatada y el agresor detenido, Mabel habló públicamente por primera vez en Intrusos (América), abordando en detalle la conflictiva relación de su hija con el hombre que la sometía desde hace años.

Imputaron a la expareja de Lourdes de Bandana

Durante la entrevista, Mabel señaló que García Gómez sería un hacker que habría clonado varios teléfonos y manejaba las redes sociales, sugiriendo que interfería en las comunicaciones de su hija. En ese sentido, Mauro Szeta coincidió con ella al referirse a la orden de detención: "El juez y el fiscal Patricio Lugones, los dos redactan un párrafo destinado a decir que él en un momento se apoderó de las redes sociales y las comunicaciones de tu hija. Es decir, no hay dudas para la justicia de que él pudo casi copiarle la identidad o apoderarse de la identidad de tu hija. Eso lo dice el juez y el fiscal. Te dejo a salvo de que vos lo digas, lo dicen ellos".

Mabel también relató cómo comenzó a notar la toxicidad de la relación. Contó que Lourdes y García Gómez "se conocieron por intermedio de un amigo en común" y que al principio estaba "fascinada" con su novio porque era "amoroso, educado y la tenía como una reina".

Sin embargo, en 2020, durante la pandemia, Mabel advirtió los primeros signos de violencia física en su hija: "Lo de los golpes yo te digo que me entero que empezaron a pasar, y yo sé no sé si Lourdes me dijo la verdad, pero en el Covid yo me iba de acá para allá... entonces un día digo te voy a ver a Capital", narró. Y recordó la respuesta de la artista: "'No, no vengas porque tengo COVID' me dijo y después yo me entero que no podía ir a verla porque la había golpeado".

Además, Mabel se refirió a las diferencias con el padre de la cantante, Omar Fernández, quien confiaba plenamente en lo que ella decía. Sobre esto explicó: “Nunca me siento sola, estoy conmigo misma. Después me entero de lo que dijo el padre y no pude escuchar ese audio. Yo vivo la realidad cotidiana con Lourdes, estoy al tanto, y él tiene más amistad, le cree todo, y yo no le creo nada, pero no por maldad sino porque sé cómo viene la mano.

Acerca de la última vez que vio a su hija, Mabel recordó: “El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera. La que sí notó las lesiones fue Anita, su hermana”. Y sobre el contacto posterior, agregó: “Tenemos un chat el 14 y me contestó, pero después no supe más nada. El 19, para el Día de la Madre, me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él, y después nada, silencio de radio”.

Finalmente, la madre de la cantante detalló que las primeras señales de alarma surgieron tras la primera separación de su hija de García Gómez: “Ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso me sorprendió que después volviera”.

Y, sobre la internación reciente de Lourdes, señaló: “Cuando me llama el subcomisario a cargo me dicen que Lowrdez está en el Fernández. Hablé con el equipo de salud mental y me dijeron que estaba ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta. Dejó muy en claro que no me quería ni ver, pero si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa, mostrando alivio por la seguridad de su hija y respeto por sus decisiones.

