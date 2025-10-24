Hace cuánto tiempo Leandro García Gómez golpeaba a Lourdes de Bandana: la revelación de la madre de la artista

Además, Mabel se refirió a las diferencias con el padre de la cantante, Omar Fernández, quien confiaba plenamente en lo que ella decía. Sobre esto explicó: “Nunca me siento sola, estoy conmigo misma. Después me entero de lo que dijo el padre y no pude escuchar ese audio. Yo vivo la realidad cotidiana con Lourdes, estoy al tanto, y él tiene más amistad, le cree todo, y yo no le creo nada, pero no por maldad sino porque sé cómo viene la mano”.

"Sospecho que no me veía para que no vea los golpes"

Acerca de la última vez que vio a su hija, Mabel recordó: “El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera. La que sí notó las lesiones fue Anita, su hermana”. Y sobre el contacto posterior, agregó: “Tenemos un chat el 14 y me contestó, pero después no supe más nada. El 19, para el Día de la Madre, me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él, y después nada, silencio de radio”.

Finalmente, la madre de la cantante detalló que las primeras señales de alarma surgieron tras la primera separación de su hija de García Gómez: “Ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso me sorprendió que después volviera”.

Y, sobre la internación reciente de Lourdes, señaló: “Cuando me llama el subcomisario a cargo me dicen que Lowrdez está en el Fernández. Hablé con el equipo de salud mental y me dijeron que estaba ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta. Dejó muy en claro que no me quería ni ver, pero si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa”, mostrando alivio por la seguridad de su hija y respeto por sus decisiones.

