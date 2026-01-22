MinutoUno

Mirtha Legrand y Juana Viale en Mar del Plata: quiénes son los invitados del fin de semana

La diva Mirtha Legrand y su nieta conducen sus programas especiales desde la costa. Conocé la lista completa de figuras que se sentarán a la "mesaza".

Mirtha Legrand y Juana Viale en Mar del Plata: quiénes son los invitados del fin de semana

La televisión argentina se viste de gala este fin de semana con el desembarco de las emisiones más esperadas del verano en la costa atlántica. La conductora Mirtha Legrand y su nieta regresaron a Mar del Plata para realizar sus clásicos programas especiales, recibiendo a las máximas figuras que protagonizan la temporada teatral y artística del 2026.

Bajo la producción de StoryLab para eltrece, "La Chiqui" y "Juanita" vuelven a apostar por el escenario de "La Feliz" para acercar a los televidentes todo el color y la actualidad de la temporada estival. Como es tradición, ambas emisiones contarán con un desfile de celebridades, humoristas y artistas que debatirán sobre la actualidad y el espectáculo.

Qué hacer para mantener los beneficios de la SUBE y hasta cuándo hay tiempo

La Noche de Mirtha: invitados del sábado

La cita obligada del sábado 24 de enero será a las 21:30 hs. La máxima diva de la televisión nacional encabezará una cena que promete momentos emotivos, risas y el análisis agudo que la caracteriza. Para esta velada especial frente al mar, la conductora ha convocado a un grupo ecléctico de personalidades.

La mesa estará integrada por el multifacético Rada Aristarán, quien aportará su dosis de magia y comedia; las actrices Malena Solda y Gloria Carrá, figuras destacadas de la escena dramática; el actor y humorista Diego Pérez; y el asesor de imagen Fabián Medina Flores, quien seguramente analizará los looks del verano.

image
Mirtha Legrand y Juana Viale en Mar del Plata (Archivo)

Mirtha Legrand y Juana Viale en Mar del Plata (Archivo)

Almorzando con Juana: invitados del domingo

La acción continuará el domingo 25 de enero a las 13:45 hs, cuando Juana Viale tome la posta para conducir el tradicional almuerzo. Fiel a su estilo descontracturado, la nieta de la diva recibirá a un grupo de invitados donde predominará el humor y la música.

Los comensales confirmados son el actor Alejandro Paker, la vedette y actriz Mónica Farro, la actriz Vanesa González, y los humoristas Mago Black y Mike Chouhy, quienes prometen llenar la tarde de anécdotas divertidas.

Como broche de oro para un fin de semana a puro ritmo, el programa contará con un cierre musical en vivo a cargo de Banda XXI, que hará bailar a todos los presentes y a los televidentes desde sus casas. De esta manera, las conductoras reafirman su vigencia y su conexión con el público que veranea en la costa argentina.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Las Más Leídas