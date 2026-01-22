Mirtha Legrand y Juana Viale en Mar del Plata: quiénes son los invitados del fin de semana

Los comensales confirmados son el actor Alejandro Paker, la vedette y actriz Mónica Farro, la actriz Vanesa González, y los humoristas Mago Black y Mike Chouhy, quienes prometen llenar la tarde de anécdotas divertidas.

Como broche de oro para un fin de semana a puro ritmo, el programa contará con un cierre musical en vivo a cargo de Banda XXI, que hará bailar a todos los presentes y a los televidentes desde sus casas. De esta manera, las conductoras reafirman su vigencia y su conexión con el público que veranea en la costa argentina.