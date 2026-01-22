Mirtha Legrand y Juana Viale en Mar del Plata: quiénes son los invitados del fin de semana
La diva Mirtha Legrand y su nieta conducen sus programas especiales desde la costa. Conocé la lista completa de figuras que se sentarán a la "mesaza".
La televisión argentina se viste de gala este fin de semana con el desembarco de las emisiones más esperadas del verano en la costa atlántica. La conductora Mirtha Legrand y su nieta regresaron a Mar del Plata para realizar sus clásicos programas especiales, recibiendo a las máximas figuras que protagonizan la temporada teatral y artística del 2026.
Bajo la producción de StoryLab para eltrece, "La Chiqui" y "Juanita" vuelven a apostar por el escenario de "La Feliz" para acercar a los televidentes todo el color y la actualidad de la temporada estival. Como es tradición, ambas emisiones contarán con un desfile de celebridades, humoristas y artistas que debatirán sobre la actualidad y el espectáculo.
La Noche de Mirtha: invitados del sábado
La cita obligada del sábado 24 de enero será a las 21:30 hs. La máxima diva de la televisión nacional encabezará una cena que promete momentos emotivos, risas y el análisis agudo que la caracteriza. Para esta velada especial frente al mar, la conductora ha convocado a un grupo ecléctico de personalidades.
La mesa estará integrada por el multifacético Rada Aristarán, quien aportará su dosis de magia y comedia; las actrices Malena Solda y Gloria Carrá, figuras destacadas de la escena dramática; el actor y humorista Diego Pérez; y el asesor de imagen Fabián Medina Flores, quien seguramente analizará los looks del verano.
Almorzando con Juana: invitados del domingo
La acción continuará el domingo 25 de enero a las 13:45 hs, cuando Juana Viale tome la posta para conducir el tradicional almuerzo. Fiel a su estilo descontracturado, la nieta de la diva recibirá a un grupo de invitados donde predominará el humor y la música.
Los comensales confirmados son el actor Alejandro Paker, la vedette y actriz Mónica Farro, la actriz Vanesa González, y los humoristas Mago Black y Mike Chouhy, quienes prometen llenar la tarde de anécdotas divertidas.
Como broche de oro para un fin de semana a puro ritmo, el programa contará con un cierre musical en vivo a cargo de Banda XXI, que hará bailar a todos los presentes y a los televidentes desde sus casas. De esta manera, las conductoras reafirman su vigencia y su conexión con el público que veranea en la costa argentina.
