Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 12 de octubre en El Trece

hernán piquin

También estará Hernán Piquín, uno de los bailarines argentinos más destacados a nivel internacional, con una trayectoria que abarca desde el tango hasta el ballet contemporáneo. El artista hablará de su nuevo espectáculo y de su presentación especial en los festejos por los 100 años del Teatro Español, un evento que él mismo ideó.

La cuota musical la aportará Lucho Castro, cantante, compositor y líder del popular grupo cuartetero Banda XXI, que sigue llenando escenarios con su mezcla de ritmo y energía.

Nazarena Di Serio, periodista y conductora de televisión, aportará la mirada de los medios, el costado informativo y su carisma característico.

Por su parte, Emilia Mazer, actriz de extensa trayectoria en televisión y teatro, se encuentra actualmente de gira con el seminario actoral El Intento, y compartirá detalles de su carrera y su pasión por la enseñanza.