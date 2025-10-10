Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 12 de octubre en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 12 de octubre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 12 de octubre
Entre los invitados se encuentra Osqui Guzmán, talentoso actor, comediante y director teatral, que en los últimos días fue noticia por haber sufrido un episodio de discriminación y violencia policial. En la mesa, relatará su experiencia y reflexionará sobre la situación social y la necesidad de construir una sociedad más empática.
También estará Hernán Piquín, uno de los bailarines argentinos más destacados a nivel internacional, con una trayectoria que abarca desde el tango hasta el ballet contemporáneo. El artista hablará de su nuevo espectáculo y de su presentación especial en los festejos por los 100 años del Teatro Español, un evento que él mismo ideó.
La cuota musical la aportará Lucho Castro, cantante, compositor y líder del popular grupo cuartetero Banda XXI, que sigue llenando escenarios con su mezcla de ritmo y energía.
Nazarena Di Serio, periodista y conductora de televisión, aportará la mirada de los medios, el costado informativo y su carisma característico.
Por su parte, Emilia Mazer, actriz de extensa trayectoria en televisión y teatro, se encuentra actualmente de gira con el seminario actoral El Intento, y compartirá detalles de su carrera y su pasión por la enseñanza.
