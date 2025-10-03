Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 5 de octubre en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 5 de octubre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 5 de octubre
Uno de los invitados más esperados será Christophe Krywonis, el prestigioso chef francés que conquistó a los argentinos con su participación en programas como MasterChef. Reconocido por su carisma y exigencia en la cocina, Krywonis no solo es referente gastronómico sino también conductor televisivo, por lo que sus anécdotas suelen captar la atención de todos los presentes.
También dirá presente Ximena Capristo, actriz, vedette y panelista que en los últimos años se consolidó como una voz mediática con fuerte presencia en la televisión. Capristo, además, suele hablar con naturalidad sobre su vida familiar junto a Gustavo Conti, lo que aporta siempre un costado más íntimo a sus intervenciones.
Desde Uruguay llega Maxi De La Cruz, humorista y actor que se convirtió en un verdadero fenómeno en su país y que también pisa fuerte en la Argentina. Con su estilo fresco y descontracturado, es garantía de risas y ocurrencias que le darán un tono divertido al almuerzo.
El costado musical y actoral estará representado por Rochi Igarzábal, cantante y actriz que formó parte de exitosas ficciones juveniles como Casi Ángeles y que luego desarrolló una carrera musical con presentaciones tanto en el país como en el exterior. Su presencia suma el aporte artístico y la mirada de una generación que creció en la televisión.
Finalmente, la mesa se completará con Tini de Bocourt, artista multidisciplinaria y escritora que recientemente publicó En silencio: el tiempo, tu propio camino. Con su visión introspectiva, la autora llevará a la mesa un costado reflexivo, invitando a pensar en temas más profundos relacionados con el crecimiento personal y la búsqueda interior.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario