Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 5 de octubre en El Trece

Ximena Capristo Portada

También dirá presente Ximena Capristo, actriz, vedette y panelista que en los últimos años se consolidó como una voz mediática con fuerte presencia en la televisión. Capristo, además, suele hablar con naturalidad sobre su vida familiar junto a Gustavo Conti, lo que aporta siempre un costado más íntimo a sus intervenciones.

Desde Uruguay llega Maxi De La Cruz, humorista y actor que se convirtió en un verdadero fenómeno en su país y que también pisa fuerte en la Argentina. Con su estilo fresco y descontracturado, es garantía de risas y ocurrencias que le darán un tono divertido al almuerzo.

Rocio Igarzabal.jpg

El costado musical y actoral estará representado por Rochi Igarzábal, cantante y actriz que formó parte de exitosas ficciones juveniles como Casi Ángeles y que luego desarrolló una carrera musical con presentaciones tanto en el país como en el exterior. Su presencia suma el aporte artístico y la mirada de una generación que creció en la televisión.

Finalmente, la mesa se completará con Tini de Bocourt, artista multidisciplinaria y escritora que recientemente publicó En silencio: el tiempo, tu propio camino. Con su visión introspectiva, la autora llevará a la mesa un costado reflexivo, invitando a pensar en temas más profundos relacionados con el crecimiento personal y la búsqueda interior.