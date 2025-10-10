La llamativa lista de Billboard: los 100 artistas latinos del siglo XXI sin presencia argentina

Según explicó la publicación, el ranking se basa en el desempeño histórico en los principales charts latinos de Estados Unidos, como “Hot Latin Songs” y “Top Latin Albums”. Este método favorece a artistas con fuerte presencia en el mercado norteamericano, donde predominan los géneros de México y Puerto Rico. Por eso, aparecen numerosos representantes del regional mexicano -como Peso Pluma, Los Tigres del Norte o Calibre 50- y del reggaetón, con nombres como Don Omar, Wisin & Yandel, Karol G y Rauw Alejandro.