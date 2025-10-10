MinutoUno

La llamativa lista de Billboard: los 100 artistas latinos del siglo XXI sin presencia argentina

La publicación estadounidense generó revuelo al dejar afuera a todos los músicos argentinos del ranking que reúne a las figuras más influyentes de los últimos 25 años

La llamativa lista de Billboard: los 100 artistas latinos del siglo XXI sin presencia argentina

Billboard volvió a encender el debate en la industria musical. La prestigiosa revista presentó su lista de los “Top Latin Artists of the 21st Century”, un ranking que reconoce a los 100 artistas más exitosos de la música latina desde el año 2000 hasta la actualidad. Sin embargo, lo que en principio parecía un homenaje a dos décadas de talento terminó generando controversia: ningún artista argentino figura entre los seleccionados.

El listado está encabezado por Bad Bunny, seguido por Romeo Santos y Daddy Yankee, tres nombres que simbolizan el dominio del reggaetón y la música urbana en el siglo XXI. Completan el top ten figuras consolidadas como Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna. La selección combina artistas veteranos y contemporáneos, pero todos con un denominador común: su impacto en los charts estadounidenses y su proyección internacional.

La sorpresa y el malestar se desataron al comprobar la ausencia total de músicos argentinos, a pesar del enorme crecimiento que la escena nacional experimentó en los últimos años con artistas como Bizarrap, Duki, Tini Stoessel, María Becerra, Nicki Nicole y Trueno. Ninguno logró ingresar en la lista, lo que abrió el debate sobre los criterios utilizados por Billboard.

image

Según explicó la publicación, el ranking se basa en el desempeño histórico en los principales charts latinos de Estados Unidos, como “Hot Latin Songs” y “Top Latin Albums”. Este método favorece a artistas con fuerte presencia en el mercado norteamericano, donde predominan los géneros de México y Puerto Rico. Por eso, aparecen numerosos representantes del regional mexicano -como Peso Pluma, Los Tigres del Norte o Calibre 50- y del reggaetón, con nombres como Don Omar, Wisin & Yandel, Karol G y Rauw Alejandro.

En contraste, la mayoría de los artistas argentinos tiene un alcance más fuerte en Sudamérica y España, pero no necesariamente en el público latino de Estados Unidos. Además, la lista contempla todo el siglo XXI, lo que deja en desventaja a quienes emergieron recién en la última década. ¿Cuánto pesa todavía el mercado estadounidense en la definición del “éxito latino”?

La lista completa de Billboard: el top 100 Latin Artists of the 21st Century

  1. Bad Bunny
  2. Romeo Santos
  3. Daddy Yankee
  4. Enrique Iglesias
  5. Marco Antonio Solís
  6. J Balvin
  7. Shakira
  8. Aventura
  9. Juanes
  10. Ozuna
  11. Marc Anthony
  12. Karol G
  13. Wisin & Yandel
  14. Maná
  15. Vicente Fernández
  16. Prince Royce
  17. Intocable
  18. Don Omar
  19. Juan Gabriel
  20. Conjunto Primavera
  21. Peso Pluma
  22. Banda El Recodo De Cruz Lizárraga
  23. Los Temerarios
  24. Joan Sebastian
  25. La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  26. Maluma
  27. Luis Fonsi
  28. Chayanne
  29. Nicky Jam
  30. Los Tigres Del Norte
  31. Banda MS De Sergio Lizárraga
  32. Ricardo Arjona
  33. Alejandro Fernández
  34. Fuerza Regida
  35. Jenni Rivera
  36. Rauw Alejandro
  37. Cristian Castro
  38. Gerardo Ortiz
  39. Paulina Rubio
  40. Anuel AA
  41. Ricky Martin
  42. Selena
  43. Farruko
  44. Luis Miguel
  45. Grupo Montéz De Durango
  46. Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
  47. Tito “El Bambino”
  48. Calibre 50
  49. Thalía
  50. Carlos Vives
  51. Juan Luis Guerra 440
  52. Camila
  53. Alejandro Sanz
  54. RBD
  55. Los Tucanes De Tijuana
  56. Los Bukis
  57. Pitbull
  58. Espinoza Paz
  59. El Trono De México
  60. Pepe Aguilar
  61. Alexandre Pires
  62. David Bisbal
  63. Jennifer Peña
  64. Patrulla 81
  65. Gloria Estefan
  66. K-Paz De La Sierra
  67. Flex
  68. Banda Los Recoditos
  69. A.B. Quintanilla III
  70. Feid
  71. Los Rieleros Del Norte
  72. Ivan Cornejo
  73. Alacranes Musical
  74. Los Huracanes Del Norte
  75. Voz De Mando
  76. Sech
  77. Kali Uchis
  78. Los Ángeles Azules
  79. Los Horóscopos De Durango
  80. Palomo
