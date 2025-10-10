La llamativa lista de Billboard: los 100 artistas latinos del siglo XXI sin presencia argentina
La publicación estadounidense generó revuelo al dejar afuera a todos los músicos argentinos del ranking que reúne a las figuras más influyentes de los últimos 25 años
Billboard volvió a encender el debate en la industria musical. La prestigiosa revista presentó su lista de los “Top Latin Artists of the 21st Century”, un ranking que reconoce a los 100 artistas más exitosos de la música latina desde el año 2000 hasta la actualidad. Sin embargo, lo que en principio parecía un homenaje a dos décadas de talento terminó generando controversia: ningún artista argentino figura entre los seleccionados.
El listado está encabezado por Bad Bunny, seguido por Romeo Santos y Daddy Yankee, tres nombres que simbolizan el dominio del reggaetón y la música urbana en el siglo XXI. Completan el top ten figuras consolidadas como Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna. La selección combina artistas veteranos y contemporáneos, pero todos con un denominador común: su impacto en los charts estadounidenses y su proyección internacional.
La sorpresa y el malestar se desataron al comprobar la ausencia total de músicos argentinos, a pesar del enorme crecimiento que la escena nacional experimentó en los últimos años con artistas como Bizarrap, Duki, Tini Stoessel, María Becerra, Nicki Nicole y Trueno. Ninguno logró ingresar en la lista, lo que abrió el debate sobre los criterios utilizados por Billboard.
Según explicó la publicación, el ranking se basa en el desempeño histórico en los principales charts latinos de Estados Unidos, como “Hot Latin Songs” y “Top Latin Albums”. Este método favorece a artistas con fuerte presencia en el mercado norteamericano, donde predominan los géneros de México y Puerto Rico. Por eso, aparecen numerosos representantes del regional mexicano -como Peso Pluma, Los Tigres del Norte o Calibre 50- y del reggaetón, con nombres como Don Omar, Wisin & Yandel, Karol G y Rauw Alejandro.
En contraste, la mayoría de los artistas argentinos tiene un alcance más fuerte en Sudamérica y España, pero no necesariamente en el público latino de Estados Unidos. Además, la lista contempla todo el siglo XXI, lo que deja en desventaja a quienes emergieron recién en la última década. ¿Cuánto pesa todavía el mercado estadounidense en la definición del “éxito latino”?
La lista completa de Billboard: el top 100 Latin Artists of the 21st Century
- Bad Bunny
- Romeo Santos
- Daddy Yankee
- Enrique Iglesias
- Marco Antonio Solís
- J Balvin
- Shakira
- Aventura
- Juanes
- Ozuna
- Marc Anthony
- Karol G
- Wisin & Yandel
- Maná
- Vicente Fernández
- Prince Royce
- Intocable
- Don Omar
- Juan Gabriel
- Conjunto Primavera
- Peso Pluma
- Banda El Recodo De Cruz Lizárraga
- Los Temerarios
- Joan Sebastian
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Maluma
- Luis Fonsi
- Chayanne
- Nicky Jam
- Los Tigres Del Norte
- Banda MS De Sergio Lizárraga
- Ricardo Arjona
- Alejandro Fernández
- Fuerza Regida
- Jenni Rivera
- Rauw Alejandro
- Cristian Castro
- Gerardo Ortiz
- Paulina Rubio
- Anuel AA
- Ricky Martin
- Selena
- Farruko
- Luis Miguel
- Grupo Montéz De Durango
- Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
- Tito “El Bambino”
- Calibre 50
- Thalía
- Carlos Vives
- Juan Luis Guerra 440
- Camila
- Alejandro Sanz
- RBD
- Los Tucanes De Tijuana
- Los Bukis
- Pitbull
- Espinoza Paz
- El Trono De México
- Pepe Aguilar
- Alexandre Pires
- David Bisbal
- Jennifer Peña
- Patrulla 81
- Gloria Estefan
- K-Paz De La Sierra
- Flex
- Banda Los Recoditos
- A.B. Quintanilla III
- Feid
- Los Rieleros Del Norte
- Ivan Cornejo
- Alacranes Musical
- Los Huracanes Del Norte
- Voz De Mando
- Sech
- Kali Uchis
- Los Ángeles Azules
- Los Horóscopos De Durango
- Palomo
- Alexandre Pires
- David Bisbal
- Jennifer Peña
- Patrulla 81
- Gloria Estefan
- K-PAZ de la Sierra
- Flex
- Banda Los Recoditos
- A.B. Quintanilla III
- Feid
- Los Rieleros del Norte
- Ivan Cornejo
- Alacranes Musical
- Los Huracanes del Norte
- Voz de Mando
- Sech
- Kali Uchis
- Los Ángeles Azules
- Los Horóscopos de Durango
- Palomo
Te puede interesar
Dejá tu comentario