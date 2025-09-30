El particular destalle en la silla de Mirtha Legrand en los Martín Fierro que no pasó inadvertido

Las palabras de Mirtha Legrand en los Martín Fierro

En la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025, Mirtha Legrand fue reconocida con uno de los galardones más significativos de la noche: la estatuilla La Leyenda, un homenaje a su vasta trayectoria en la televisión. La conductora no pudo contener la emoción al recibir el premio de manos de Luis Ventura, y se conmovió también por las palabras que le dedicó Susana Giménez al acercarse a su mesa para felicitarla tras la distinción.

"¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Muchísimas gracias Luis (Ventura). ¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?", comentó Chiquita, visiblemente emocionada. Y agregó: "Cuando les digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, empecé a los 14 años, hoy tengo muchos", sostuvo.

En un gesto íntimo, reveló el número de estatuilla que sumó a su colección: "Una noche inolvidable, este es el número 42, y no lo tomen como una vanidad, simplemente es una información". Antes de cerrar, Mirtha se dirigió con afecto a su colega: "Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos, hasta el final, toda la vida".

mirtha hablando mf