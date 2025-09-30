El particular destalle en la silla de Mirtha Legrand en los Martín Fierro que no pasó inadvertido
La presencia de la diva, que conduce "La Noche de Mirtha", estuvo acompañada por un detalle distintivo en el salón del Hotel Hilton.
En la entrega de los premios Martín Fierro 2025, Mirtha Legrand una vez más se robó la atención de todos los presentes. La gala se llevó a cabo este lunes 29 y, como cada año, "La Chiqui" dijo presente en la gran noche de la televisión.
La legendaria conductora llegó acompañada por su hija, Marcela Tinayre, y por su nieta, Juana Viale. Justo en ese instante, también hacía su entrada Susana Giménez, lo que dio lugar a un cálido saludo entre las dos figuras más queridas del medio antes de ingresar al Hilton.
En una breve charla sobre ese reencuentro, Susana reveló una divertida anécdota: habitualmente evita dar besos para no arruinar el maquillaje, pero esta vez hizo una excepción. “Vino y me dijo: ‘Besito, besito’, y bueno”, comentó con humor, dejando en evidencia la cercanía entre ambas. Ese gesto de complicidad fue solo una muestra del reconocimiento especial que despierta Mirtha.
Dentro del salón, también se vio reflejada esa distinción: mientras la mayoría de los invitados se acomodó en sillas de acrílico transparente, para la conductora se preparó un asiento único, acolchonado, con respaldo de madera tapizado con un almohadón y apoyabrazos incluidos. Un detalle que reafirma el respeto y la consideración hacia la gran dama de la televisión argentina.
Las palabras de Mirtha Legrand en los Martín Fierro
En la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025, Mirtha Legrand fue reconocida con uno de los galardones más significativos de la noche: la estatuilla La Leyenda, un homenaje a su vasta trayectoria en la televisión. La conductora no pudo contener la emoción al recibir el premio de manos de Luis Ventura, y se conmovió también por las palabras que le dedicó Susana Giménez al acercarse a su mesa para felicitarla tras la distinción.
"¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Muchísimas gracias Luis (Ventura). ¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?", comentó Chiquita, visiblemente emocionada. Y agregó: "Cuando les digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, empecé a los 14 años, hoy tengo muchos", sostuvo.
En un gesto íntimo, reveló el número de estatuilla que sumó a su colección: "Una noche inolvidable, este es el número 42, y no lo tomen como una vanidad, simplemente es una información". Antes de cerrar, Mirtha se dirigió con afecto a su colega: "Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos, hasta el final, toda la vida".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario