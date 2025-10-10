El Kanka llega a Buenos Aires y contó cómo se prepara para el show: "Voy con muchas ganas"

En diálogo con minutouno.com, el artista contó cómo será este show tan especial y el proceso de creación de sus canciones.

Entrevista completa con El Kanka

¿Cómo te preparas para tu show en Buenos Aires y qué expectativas tenés?

No me preparo especialmente, digamos que vengo preparado de casa. Voy a presentar mi último disco, un trabajo donde reviso algunas de mis canciones en formato voz y guitarra. Ya lo hice en España y en Chile, y ahora lo llevo tal cual a Buenos Aires, lo cual me hace mucha ilusión. Ya he estado allí, sé cómo se maneja el público argentino, además tengo medio familia allá y mucha gente querida. Así que voy con muchas ganas y con las expectativas muy altas. Además, actuar en el Teatro Ópera, que sé que es un símbolo de la cultura nacional, siempre hace especial ilusión.

¿Con qué clase de espectáculo se va a encontrar todo aquel que vaya a tu presentación?

Es un show a voz y guitarra, estoy solo en el escenario, pero con una propuesta escénica muy cuidada. Llevo unas pantallas y una puesta visual sofisticada, aunque el formato es sencillo. Es un repaso por toda mi carrera, un concierto íntimo, desnudo, puro… y que ha funcionado muy bien en otros lugares. Creo que gustará mucho.

Tus canciones siempre mezclan humor, ironía y reflexión. ¿Cómo nace ese equilibrio en tu manera de escribir?

Me sale de una forma muy natural. No me propongo hacer una mezcla, simplemente hago las canciones que me gustaría oír. El humor está muy presente en mi vida, soy andaluz, del sur de España, donde la gracia y el sentido del humor son parte de la gente. Intento ser sincero y que las canciones salgan lo más bonitas posible.

La gente suele decir que tus letras “te hacen pensar y reír al mismo tiempo”. ¿Es algo que buscás o simplemente surge natural?

Surge natural, pero también hay una búsqueda. A mí me gustan las canciones que dicen cosas, que tienen intención poética o lírica. No me gusta que la letra sea solo un soporte para la melodía. Intento que las palabras tengan peso, que carguen con un significado.

Muchas de tus canciones parten de lo cotidiano. ¿Qué cosas simples de la vida te inspiran más a la hora de componer?

Creo que se puede hacer una canción de cualquier cosa. Lo importante es que el tema te toque, que te diga algo. Escribo sobre cosas que me mueven: una relación, una amistad, el estado del mundo o la ansiedad. Cuando no sé bien de qué escribir, me pregunto: “¿Qué me está rayando ahora?”, como decimos allá. Y a partir de eso, empiezo a trabajar y darle forma de canción.

Embed - El Kanka on Instagram: "Hoy hace 3 años que volvimos a empezar con #Autorretrato" View this post on Instagram A post shared by El Kanka (@el_kanka)

Entre humor, introspección y una propuesta escénica minimalista pero emotiva, el artista llega al Teatro Ópera con un show que promete ser tan íntimo como luminoso: una celebración de la palabra, la música y la autenticidad.