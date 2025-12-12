Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 14 de diciembre en El Trece
En la emisión del domingo, la conductora reunirá figuras del humor, la actuación, el periodismo y la conducción, cada una con su propio sello profesional
Este domingo 14 de diciembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 14 de diciembre
Entre las presencias más esperadas estará Nazarena Vélez, actriz, productora y figura emblemática del teatro y la televisión. Con una extensa trayectoria, también suele participar del debate público desde su rol mediático, lo que aporta a la mesa un componente emocional y de actualidad que suele generar interés en la audiencia. Su participación llega en un momento en el que mantiene presencia constante en distintos proyectos artísticos y televisivos.
Otra invitada será Graciela Stéfani, actriz reconocida por su trabajo en televisión y teatro. Con una carrera sólida y recordada por papeles emblemáticos en ficciones de alto impacto, Stéfani llega en un periodo de actividad sostenida sobre los escenarios, donde continúa desarrollando propuestas vinculadas a la actuación y la docencia artística.
Juana también recibirá a Mario “El Pájaro” Gómez, la voz inconfundible de Vilma Palma e Vampiros. Con décadas de trayectoria y una lista de hits que se mantienen en la memoria colectiva, el cantante continúa girando por el país y el exterior, y su presencia aporta música, anécdotas y una impronta muy ligada a los clásicos del rock latino de los noventa.
En el plano actoral, estará presente Diego Cremonesi, uno de los intérpretes argentinos más destacados del momento. Tras el estreno de “La hija de fuego”, serie que protagoniza junto a Eugenia “La China” Suárez, atraviesa un momento de gran reconocimiento y una marcada proyección internacional. Su participación permitirá sumar una mirada vinculada a la ficción y a los nuevos formatos audiovisuales.
El quinto invitado será Sebastián Vega, basquetbolista de Boca Juniors y una de las figuras más destacadas de la Liga Nacional. Con una trayectoria que incluye etapas en clubes nacionales e internacionales, Vega es conocido también por su compromiso con causas sociales y su recorrido público como deportista profesional. Su presencia añade al almuerzo la perspectiva del deporte de alto rendimiento.
