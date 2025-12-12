Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 14 de diciembre en El Trece

image

Juana también recibirá a Mario “El Pájaro” Gómez, la voz inconfundible de Vilma Palma e Vampiros. Con décadas de trayectoria y una lista de hits que se mantienen en la memoria colectiva, el cantante continúa girando por el país y el exterior, y su presencia aporta música, anécdotas y una impronta muy ligada a los clásicos del rock latino de los noventa.

En el plano actoral, estará presente Diego Cremonesi, uno de los intérpretes argentinos más destacados del momento. Tras el estreno de “La hija de fuego”, serie que protagoniza junto a Eugenia “La China” Suárez, atraviesa un momento de gran reconocimiento y una marcada proyección internacional. Su participación permitirá sumar una mirada vinculada a la ficción y a los nuevos formatos audiovisuales.

El quinto invitado será Sebastián Vega, basquetbolista de Boca Juniors y una de las figuras más destacadas de la Liga Nacional. Con una trayectoria que incluye etapas en clubes nacionales e internacionales, Vega es conocido también por su compromiso con causas sociales y su recorrido público como deportista profesional. Su presencia añade al almuerzo la perspectiva del deporte de alto rendimiento.