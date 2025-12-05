Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 7 de diciembre en El Trece
En la emisión del domingo, la conductora reunirá figuras del humor, la actuación, el periodismo y la conducción, cada una con su propio sello profesional
Este domingo 7 de diciembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 7 de diciembre
Entre los nombre centrales estará Martín “Campi” Campilongo, actor, imitador y comediante que se consolidó como una de las figuras más destacadas del humor televisivo y teatral argentino. Atraviesa un momento laboral muy activo, ya que se encuentra preparando su regreso a escena con la comedia Papá por siempre, una propuesta que combina emoción y humor en partes iguales.
Junto a él estará Ernestina Pais, periodista y conductora con una trayectoria reconocida en los medios, quien actualmente protagoniza la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari, donde despliega su veta actoral con gran recepción del público.
La mesa también tendrá la presencia de María Abadi, actriz formada en teatro y cine que se encuentra en plena exposición gracias a su participación en la tercera temporada de Envidiosa, producción donde logró un destacado debut.
A ella se sumará Pato Galván, conductor de radio y televisión con una extensa carrera vinculada al entretenimiento y al deporte, conocido por su estilo cercano y su presencia constante en programas de interés general.
Completará el encuentro Juan Pablo Geretto, actor y humorista que se ganó un lugar propio en la escena nacional con personajes icónicos y espectáculos unipersonales celebrados por la crítica.
