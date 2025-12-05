Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 7 de diciembre en El Trece

La mesa también tendrá la presencia de María Abadi, actriz formada en teatro y cine que se encuentra en plena exposición gracias a su participación en la tercera temporada de Envidiosa, producción donde logró un destacado debut.

A ella se sumará Pato Galván, conductor de radio y televisión con una extensa carrera vinculada al entretenimiento y al deporte, conocido por su estilo cercano y su presencia constante en programas de interés general.

Completará el encuentro Juan Pablo Geretto, actor y humorista que se ganó un lugar propio en la escena nacional con personajes icónicos y espectáculos unipersonales celebrados por la crítica.