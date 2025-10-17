Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 19 de octubre en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 19 de octubre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 19 de octubre
El actor y productor Ariel Staltari, recordado por sus participaciones en ficciones como Okupas y El Marginal, llega con una extensa trayectoria en televisión y cine. Su experiencia en el mundo audiovisual y su compromiso con los proyectos nacionales lo convierten en una figura ideal para hablar de la industria cultural argentina.
La influencer y exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis sumará el costado más mediático y juvenil de la mesa. Con su presencia constante en redes sociales y su carisma frente a cámara, hablará sobre su actualidad personal y profesional, además de su vínculo con la exposición pública.
El actor y humorista Turco Naim, conocido por su carrera en televisión y teatro, llevará su energía y su estilo inconfundible al almuerzo. Tras años de trabajo en distintos formatos, su regreso al centro de la escena promete anécdotas y risas aseguradas.
El tenista Gusti Fernández, destacado deportista paralímpico y uno de los grandes representantes del tenis adaptado argentino, aportará inspiración con su historia de superación. Su presencia es una muestra del enfoque inclusivo del programa, que busca visibilizar logros y ejemplos positivos.
Por último, la comediante Dalia Gutmann, una de las referentes del stand up local, sumará su toque de humor y su mirada sobre la vida cotidiana, las relaciones y el feminismo. Su estilo espontáneo y su capacidad para hacer reír sin perder profundidad garantizan momentos de distensión y reflexión en partes iguales.
