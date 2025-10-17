Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 19 de octubre en El Trece

Daniela Celis

La influencer y exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis sumará el costado más mediático y juvenil de la mesa. Con su presencia constante en redes sociales y su carisma frente a cámara, hablará sobre su actualidad personal y profesional, además de su vínculo con la exposición pública.

turco naim

El actor y humorista Turco Naim, conocido por su carrera en televisión y teatro, llevará su energía y su estilo inconfundible al almuerzo. Tras años de trabajo en distintos formatos, su regreso al centro de la escena promete anécdotas y risas aseguradas.

gustavo fernandez tenis Fernández jugará la final del Abierto de Australia versión ampliada - Crédito: @gustifernandez4

El tenista Gusti Fernández, destacado deportista paralímpico y uno de los grandes representantes del tenis adaptado argentino, aportará inspiración con su historia de superación. Su presencia es una muestra del enfoque inclusivo del programa, que busca visibilizar logros y ejemplos positivos.

Por último, la comediante Dalia Gutmann, una de las referentes del stand up local, sumará su toque de humor y su mirada sobre la vida cotidiana, las relaciones y el feminismo. Su estilo espontáneo y su capacidad para hacer reír sin perder profundidad garantizan momentos de distensión y reflexión en partes iguales.