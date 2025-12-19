Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 21 de diciembre en El Trece
La mesa de esta edición estará integrada por figuras del espectáculo, la música y el deporte, generando un abanico de historias y experiencias que prometen enriquecer el intercambio
Este domingo 21 de diciembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 21 de diciembre
Una de las invitadas será Valeria Gastaldi, cantante y exintegrante del grupo Bandana, que continúa vinculada al mundo de la música y el entretenimiento. Su paso por uno de los fenómenos pop más importantes de los años 2000 y su presente artístico serán parte de una charla que inevitablemente apelará a la nostalgia y a la evolución personal.
También dirá presente Flavio Mendoza, bailarín, coreógrafo y productor teatral, reconocido por sus grandes espectáculos y su impronta creativa. Su visión sobre el arte, el esfuerzo detrás de cada producción y su recorrido personal dentro del mundo del teatro aportarán contenido y profundidad a la conversación, además de anécdotas de su intensa vida profesional.
Desde el ámbito musical, la mesa contará con la presencia de Coki Ramírez, cantante cordobesa de amplia trayectoria, conocida tanto por su voz como por su carisma. Su recorrido por distintos escenarios y su vínculo con la música popular serán otro de los ejes del almuerzo, sumando sensibilidad artística al encuentro.
Completando el grupo estará Nequi Galotti, exmodelo y figura histórica del mundo de la moda, que aportará su experiencia y mirada sobre los cambios culturales y sociales de las últimas décadas.
A su lado se sentará Agustín Canapino, uno de los pilotos más destacados del automovilismo argentino, cuya presencia introduce el universo del deporte motor en la mesa y permite ampliar el abanico temático del programa.
