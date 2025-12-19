Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 21 de diciembre en El Trece

coki ramirez.jpg

Desde el ámbito musical, la mesa contará con la presencia de Coki Ramírez, cantante cordobesa de amplia trayectoria, conocida tanto por su voz como por su carisma. Su recorrido por distintos escenarios y su vínculo con la música popular serán otro de los ejes del almuerzo, sumando sensibilidad artística al encuentro.

nequi galoti

Completando el grupo estará Nequi Galotti, exmodelo y figura histórica del mundo de la moda, que aportará su experiencia y mirada sobre los cambios culturales y sociales de las últimas décadas.

agustin canapino 2

A su lado se sentará Agustín Canapino, uno de los pilotos más destacados del automovilismo argentino, cuya presencia introduce el universo del deporte motor en la mesa y permite ampliar el abanico temático del programa.