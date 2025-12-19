El fuerte mensaje de Pilar Smith tras quedar fuera de APTRA: "Sean serios"
La periodista difundió un comunicado en el que cuestionó duramente a la asociación, reclamó formalidad institucional y confirmó que iniciará acciones.
La expulsión de Pilar Smith de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) sumó un nuevo capítulo de alto voltaje luego de que la periodista difundiera un descargo público cargado de críticas, acusaciones de censura y advertencias legales. Lejos de bajar el tono, Smith decidió responder con un mensaje directo y contundente tras enterarse de la decisión a través de los medios, una modalidad que ella misma cuestionó con dureza.
En su comunicado, publicado en redes sociales, la periodista dejó en claro que no acepta los argumentos que circularon para justificar su salida de la entidad. “No me expulsaron por una falta. Me expulsaron por no callarme. Ejercí el periodismo. Opiné. Dije lo que pienso”, expresó, marcando una línea clara entre lo que considera una sanción disciplinaria y lo que, a su entender, fue un castigo por emitir una opinión crítica.
En ese mismo texto, Smith fue todavía más lejos y denunció un ataque directo a la libertad de expresión: “Cuando se castiga la opinión crítica, eso es censura”.
Otro de los ejes centrales de su descargo estuvo vinculado a las formas en las que APTRA comunicó la medida. La periodista apuntó contra la falta de canales institucionales y reclamó mayor seriedad: “Las expulsiones deben comunicarse de forma oficial. Sean serios”, escribió, dejando entrever que se enteró de su situación por versiones periodísticas y no por una notificación formal de la asociación.
Lejos de tratarse solo de una manifestación pública, Smith anticipó que el conflicto tendrá continuidad en el plano judicial. “Por eso dejo este tema en manos de mi abogada Ximena Damasco para resguardar mi imagen y mi prestigio”, anunció, confirmando que iniciará acciones legales contra quienes impulsaron su expulsión. El comunicado cerró con una frase que resume su postura frente al conflicto: “La censura podrá imponer silencio, pero nunca razón”.
Qué dijo Pilar Smith tras enterarse que APTRA la expulsó
El descargo publicado en redes llegó después de un momento de fuerte impacto televisivo. Smith se enteró en vivo de su expulsión mientras realizaba un móvil para LAM, cuando Ángel de Brito le comunicó al aire la resolución de APTRA, tomada tras una extensa votación interna. Visiblemente sorprendida, la periodista reaccionó con enojo y dejó en claro que no pensaba dar el tema por cerrado.
“Es un chiste chicos, no puede ser. Por opinar de un Martín Fierro, ya mismo voy a llamar a mi abogada”, había dicho en ese momento, anticipando el camino legal que ahora confirma. Según trascendió, tanto Smith como Evelyn Von Brocke cuentan con un plazo de 15 días para apelar la decisión.
La votación se realizó en un clima tenso, sin la presencia de Luis Ventura, y terminó con un resultado ajustado que profundizó la grieta interna en APTRA. En paralelo, Smith también republicó mensajes que recuerdan su interés, manifestado en otras oportunidades, de postularse como candidata a presidenta de la asociación, un dato que agrega un condimento político al conflicto.
