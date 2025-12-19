El fuerte mensaje de Pilar Smith tras quedar fuera de APTRA: "Sean serios"

Evelyn Von Brocke y Pilar Smith

Qué dijo Pilar Smith tras enterarse que APTRA la expulsó

El descargo publicado en redes llegó después de un momento de fuerte impacto televisivo. Smith se enteró en vivo de su expulsión mientras realizaba un móvil para LAM, cuando Ángel de Brito le comunicó al aire la resolución de APTRA, tomada tras una extensa votación interna. Visiblemente sorprendida, la periodista reaccionó con enojo y dejó en claro que no pensaba dar el tema por cerrado.

“Es un chiste chicos, no puede ser. Por opinar de un Martín Fierro, ya mismo voy a llamar a mi abogada”, había dicho en ese momento, anticipando el camino legal que ahora confirma. Según trascendió, tanto Smith como Evelyn Von Brocke cuentan con un plazo de 15 días para apelar la decisión.

La votación se realizó en un clima tenso, sin la presencia de Luis Ventura, y terminó con un resultado ajustado que profundizó la grieta interna en APTRA. En paralelo, Smith también republicó mensajes que recuerdan su interés, manifestado en otras oportunidades, de postularse como candidata a presidenta de la asociación, un dato que agrega un condimento político al conflicto.