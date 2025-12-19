Evelyn Von Brocke rompió el silencio tras su expulsión de APTRA: irá a la Justicia

Embed - LA PALABRA DE EVELYN VON BROCKE TRAS SU EXPULSIÓN DE APTRA: "Le pedí perdón a todo el mundo"

La asamblea en la que se votó su continuidad estuvo marcada por gritos, discusiones y momentos de extrema tensión. Von Brocke denunció que incluso fue víctima de agresiones verbales y físicas al retirarse del lugar, y señaló un fuerte cruce con Susana Roccasalvo, quien habría pedido su desvinculación de otros medios frente a los presentes.

Con apelaciones en marcha y abogados ya involucrados, el conflicto promete extenderse más allá del ámbito institucional de APTRA. Tanto el descargo de Von Brocke como el de Pilar Smith expusieron con crudeza una interna que dejó al descubierto profundas divisiones dentro de la asociación y abrió un debate que trasciende el caso puntual: los límites entre la opinión, la responsabilidad profesional y la libertad de expresión.