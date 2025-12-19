Evelyn Von Brocke rompió el silencio tras su expulsión de APTRA: irá a la Justicia
La periodista denunció maltratos, cuestionó el proceso de votación y aseguró que la medida buscó callarla en medio del conflicto con Marcelo Polino.
Evelyn Von Brocke también eligió las redes sociales para expresar su versión de los hechos luego de ser expulsada de APTRA, en una decisión que generó un fuerte sacudón en el ambiente del periodismo de espectáculos. A través de un extenso descargo, la periodista afirmó haber sido víctima de una expulsión “injusta e injustificable” y aseguró que llevará el caso a la Justicia para defender su nombre y su trayectoria profesional.
“Fui expulsada injusta e injustificadamente, por defender los intereses de mis colegas, por ser empática con el más débil, por luchar por una obra social para todos y todas”, escribió Von Brocke en una publicación que rápidamente se viralizó. En su mensaje, la periodista no solo cuestionó el fondo de la decisión, sino también las formas en las que se desarrolló la asamblea que definió su salida de la entidad.
Según su relato, durante el proceso no tuvo la posibilidad de ejercer un descargo adecuado y fue sometida a un clima hostil. “Fui bastardeada y defenestrada, sin que se me permitiera ejercer mi descargo. Me humillaron como profesional y como mujer”, expresó, poniendo el foco en el trato recibido por parte de algunos de sus colegas. Lejos de mostrarse intimidada, Von Brocke aseguró que la situación tuvo un efecto contrario al buscado por sus detractores.
“Lo más lamentable es que con esta decisión pretender callarme. Pero a la vez, esta situación me ha fortalecido”, afirmó, antes de confirmar que ya dejó el tema en manos de sus abogados. En ese sentido, aclaró que se reserva el derecho de iniciar todas las acciones legales que considere necesarias, convencida de que la expulsión no se ajusta a derecho ni a los principios que, según ella, deberían regir dentro de APTRA.
Por qué echaron a Evelyn Von Brocke de APTRA
El conflicto que derivó en su expulsión se originó a partir de un escándalo con Marcelo Polino, luego de que trascendiera un mensaje en el que se hacía referencia al supuesto patrimonio del periodista. Polino denunció públicamente que se trataba de información falsa y sostuvo que su difusión lo puso en una situación de riesgo, lo que derivó en un pedido formal para que Von Brocke fuera apartada de la asociación.
La asamblea en la que se votó su continuidad estuvo marcada por gritos, discusiones y momentos de extrema tensión. Von Brocke denunció que incluso fue víctima de agresiones verbales y físicas al retirarse del lugar, y señaló un fuerte cruce con Susana Roccasalvo, quien habría pedido su desvinculación de otros medios frente a los presentes.
Con apelaciones en marcha y abogados ya involucrados, el conflicto promete extenderse más allá del ámbito institucional de APTRA. Tanto el descargo de Von Brocke como el de Pilar Smith expusieron con crudeza una interna que dejó al descubierto profundas divisiones dentro de la asociación y abrió un debate que trasciende el caso puntual: los límites entre la opinión, la responsabilidad profesional y la libertad de expresión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario