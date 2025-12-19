El estremecedor testimonio de Guillermina Valdés: "Mi hermanito murió junto a mí"
La actriz reveló por primera vez de qué manera la muerte de su hermano menor, cuando ella tenía apenas dos años.
Guillermina Valdés volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar una de las revelaciones más íntimas de su vida. En una entrevista radial, la actriz y empresaria habló por primera vez de una tragedia familiar que permaneció oculta durante décadas y que marcó profundamente su historia personal.
La exjurado de televisión participó del programa “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”, que conduce Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, donde decidió poner en palabras un episodio desconocido incluso para ella misma durante muchos años: la muerte de su hermano menor cuando era apenas una niña.
Nacida en Necochea, Valdés describió un contexto familiar atravesado por la juventud extrema de sus padres y una infancia signada por normas estrictas y continuos cambios de hogar. En ese marco, recordó sin filtros: “Mi mamá tenía 15 años, mi papá 17. Fui el primer polvo de mi madre”, una frase que generó impacto por su crudeza y honestidad.
Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando relató el hecho que, según explicó, influyó de manera silenciosa en toda su vida adulta. “Un hermanito mío falleció de muerte blanca al lado mío, pero me enteré cuando tenía veintisiete años”, dijo, con evidente emoción.
Lejos de quedarse solo en el dato, Guillermina profundizó en las consecuencias psicológicas de ese secreto familiar: “Había algo en mí, complejo, como algo tapado, muy fuerte. Era estructural, digamos que las decisiones que tomé toda mi vida y la culpa con la que conviví estaba tamizada por ese hecho que había sido tapado. Y fue reimportante porque estaba yo al lado de él”.
Según contó, nadie le habló nunca de lo sucedido durante su niñez. “Tenía dos años. No me acuerdo. No me lo contaron. Pero justamente es una edad en la que las cosas pasan. Lo viví”, afirmó, dejando en claro que, aunque no haya recuerdos conscientes, el cuerpo y la mente registran.
Al referirse a la causa de la muerte, explicó con cautela: “Es cuando los bebitos, las mamás o los papás los encuentran… No hay mucha explicación”. Y remarcó que el tema fue completamente silenciado en su entorno: “Nadie en mi familia quería hablar del tema. Mi vieja hizo lo que pudo, era muy chica”.
La verdad salió a la luz de manera inesperada, en una conversación con su abuela. “Estaba con mi abuela hablando y me dijo: ‘Vos eras tan celosa que no podíamos abrazar a tu hermano’. Y yo le digo que tengo una hermana 7 años menor, que había crecido sola”. Ese comentario fue la llave que la llevó a descubrir la existencia y la muerte de Facundo, su hermano.
Con el paso del tiempo, Valdés logró empezar a elaborar la historia: “Puedo hablar de Facundo, no hay fotos, no hay nada. Pero al final pude hablar un poco con mi mamá”, relató.
Antes de compartirlo públicamente, sintió la necesidad de pedir autorización familiar. “‘Má, la terapeuta me dijo que yo necesito hablar de mi historia porque es mi historia’. Y ahí me contó un poco cómo había sido”, recordó.
Finalmente, cerró con una reflexión que excede lo personal y apunta a una problemática más amplia: “A veces las cosas catastróficas son muy heavy, pero el problema de los secretos intrafamiliares, todo lo negado, lo tapado, es como si fuera un volcán ahí que te queda. Por eso está bueno hablar de la salud mental”.
