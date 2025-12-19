El estremecedor testimonio de Guillermina Valdés: "Mi hermanito murió junto a mí"

Según contó, nadie le habló nunca de lo sucedido durante su niñez. “Tenía dos años. No me acuerdo. No me lo contaron. Pero justamente es una edad en la que las cosas pasan. Lo viví”, afirmó, dejando en claro que, aunque no haya recuerdos conscientes, el cuerpo y la mente registran.

Al referirse a la causa de la muerte, explicó con cautela: “Es cuando los bebitos, las mamás o los papás los encuentran… No hay mucha explicación”. Y remarcó que el tema fue completamente silenciado en su entorno: “Nadie en mi familia quería hablar del tema. Mi vieja hizo lo que pudo, era muy chica”.

La verdad salió a la luz de manera inesperada, en una conversación con su abuela. “Estaba con mi abuela hablando y me dijo: ‘Vos eras tan celosa que no podíamos abrazar a tu hermano’. Y yo le digo que tengo una hermana 7 años menor, que había crecido sola”. Ese comentario fue la llave que la llevó a descubrir la existencia y la muerte de Facundo, su hermano.

Con el paso del tiempo, Valdés logró empezar a elaborar la historia: “Puedo hablar de Facundo, no hay fotos, no hay nada. Pero al final pude hablar un poco con mi mamá”, relató.

Antes de compartirlo públicamente, sintió la necesidad de pedir autorización familiar. “‘Má, la terapeuta me dijo que yo necesito hablar de mi historia porque es mi historia’. Y ahí me contó un poco cómo había sido”, recordó.

Finalmente, cerró con una reflexión que excede lo personal y apunta a una problemática más amplia: “A veces las cosas catastróficas son muy heavy, pero el problema de los secretos intrafamiliares, todo lo negado, lo tapado, es como si fuera un volcán ahí que te queda. Por eso está bueno hablar de la salud mental”.