Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 23 de noviembre en El Trece
La nieta de Mirtha Legrand compartirá su tradicional almuerzo con figuras del espectáculo, la política y el deporte, en una emisión llena de diversidad y actualidad.
Este domingo 23 de noviembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 23 de noviembre
Entre los protagonistas estará La Mona Jiménez, leyenda indiscutida del cuarteto cordobés. Con más de cinco décadas de carrera, una impronta única y una multitud de seguidores en todo el país, llega a la mesa en un momento especial: el artista se prepara para un show masivo en el Estadio Único Diego Armando Maradona, previsto para el 29 de noviembre. Su presencia asegura anécdotas, historia musical y una energía que atraviesa generaciones.
También estará Luck Ra, uno de los artistas jóvenes más convocantes del panorama actual. Cantante y compositor que fusiona pop, cuarteto y música urbana, logró instalar una serie de éxitos que se mantienen entre los más escuchados del país. Su crecimiento meteórico, sus colaboraciones y su llegada al público joven lo convierten en una de las figuras destacadas del encuentro.
A ellos se suma El Mono de Kapanga, líder de la banda que desde los años 90 mezcla rock, cuarteto y ska con un carisma inconfundible. Su estilo espontáneo, su capacidad para conectar con el público y su lugar dentro del rock nacional hacen que su visita prometa humor, reflexiones y una cuota de descontracturación.
Por último, participará el Oficial Gordillo, personaje humorístico interpretado por el tucumano Miguel Martín. Con giras multitudinarias y un humor basado en situaciones cotidianas y gestualidad precisa, es uno de los comediantes más celebrados del país. Su aporte asegurará momentos de risa en medio de una mesa dominada por la música.
