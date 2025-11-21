Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 23 de noviembre en El Trece

Mono Kapanga

A ellos se suma El Mono de Kapanga, líder de la banda que desde los años 90 mezcla rock, cuarteto y ska con un carisma inconfundible. Su estilo espontáneo, su capacidad para conectar con el público y su lugar dentro del rock nacional hacen que su visita prometa humor, reflexiones y una cuota de descontracturación.

image

Por último, participará el Oficial Gordillo, personaje humorístico interpretado por el tucumano Miguel Martín. Con giras multitudinarias y un humor basado en situaciones cotidianas y gestualidad precisa, es uno de los comediantes más celebrados del país. Su aporte asegurará momentos de risa en medio de una mesa dominada por la música.